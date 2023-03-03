مؤتمر باتشيكو: نقطة سلبية وحيدة ضد الزمالك.. وهذا سبب خروج فتحي في الشوط الأول

شدد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز أن مواجهة الزمالك كانت تكتيكية وقوية بدنية خلال لقاء الجولة 20 من الدوري المصري.

وتعادل بيراميدز والزمالك بدون أهداف في ختام الجولة على ملعب الدفاع الجوي.

وباتشيكو في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "النقطة السلبية الوحيدة والتي افتقدتها المباراة أمام الزمالك هي تسجيل الأهداف".

وتابع "لاعبو بيراميدز قدموا مباراة ممتازة لم ينقصهم سوى التسجيل، والفريق كان قريبا بالفعل من الخروج بالثلاث نقاط لولا سوء التوفيق في إنهاء بعض الفرص السهلة".

وأضاف "الفريق يعاني من غيابات واللعب بنقص عددي وإصابات، وسعيد بأداء جميع اللاعبين ونجاحهم في تقديم أنفسهم بالصورة المطلوبة".

وأردف "حاليا جميع عناصر القائمة جاهزة لأنها حصلت على الفرصة اللعب من خلال عملية التدوير، وفي المرحلة المقبلة الكل جاهز وعلى قلب رجل واحد من أجل الفوز ومواصلة المشوار محليا وقاريا".

وأكمل "رمضان صبحي لاعب مهم للغاية وغيابه بالطبع يكون مؤثرا على أداء الفريق، والجهاز الطبي حاول تجهيزه".

وواصل "لدينا إصابات مثل محمد الشيبي ومن قبله وليد الكرتي قبل العودة من الإصابة، ولكن في النهاية لا يمكن أن يؤثر غياب لاعب على الأداء والكل جاهز والفريق مستمر في التطور والمنافسة على جميع المستويات".

وأوضح "هناك تكتيكات وخطط مختلفة يخوض بها الفريق المباراة، والتغييرات تكون في حدود وهدفها تطوير الأداء أو علاج مشكلة، والتغييرات بالفعل كانت جيدة في مواجهة الزمالك، وبيراميدز كان الأفضل في الدقائق الأخيرة والأقرب للتسجيل لولا سوء التوفيق".

وشدد "محمد حمدي قدم مباراة قوية وكان قريبا من التسجيل، وكذلك العناصر الهجومية الأخرى قدمت مباراة قوية، وبيراميدز لم يكن ينقصه سوى التسجيل، والدفاع هو الآخر قدم مواجهة ممتازة وكانت الأمور تسير على ما يرام".

وأتم عن سبب خروج أحمد فتحي في الشوط الأول: "بسبب حصوله على بطاقة صفراء وقوة المباراة والالتحامات القوية فكان من الصعب استمراره خوفا من حدوث مشكلة والحصول على الإنذار الثاني، وبالفعل دفعت بأحمد توفيق الذي قدم مباراة قوية، لدي ثقة في كل اللاعبين وقدرتهم على تقديم أفضل مستوى وأداء".











































































































































































































































التعادل رفع رصيد بيراميدز إلى 39 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن الأهلي المتصدر.

وبذلك فوّت بيراميدز فرصة مشاركة الأهلي في الصدارة مؤقتا، علمًا بأن فريق القلعة الحمراء خاض 17 مباراة فقط.

في المقابل، رفع الزمالك رصيده إلى 33 نقطة في المركز الخامس، بفارق 3 نقاط عن الاتحاد السكندري الرابع الذي خاض مباراة أكثر.

وارتفعت سلسلة اللا هزيمة لـ بيراميدز إلى 13 مباراة متتالية منذ سقوطه أمام الأهلي يوم 2 يناير الماضي.

ويعد ذلك التعادل السلبي هو الأول في تاريخ مواجهات الفريقين.

وعجز بيراميدز عن الفوز على الزمالك للمباراة الثامنة على التوالي في الدوري المصري.

كما لم يفز جايمي باتشيكو على مواطنه جيسوالدو فيريرا منذ 2007 منذ مباراة بوافيشتا وبورتو في الدوري البرتغالي.

وعجز الزمالك عن الفوز للمباراة الثالثة على التوالي بعد تعادله مع المريخ وهزيمته أمام الترجي.