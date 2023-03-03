خلفا للبنزرتي.. مولودية الجزائر يتعاقد مع باتريس بوميل

أعلن نادي مولودية الجزائر عن تعيين باتريس بوميل مديرًا فنيًا جديدًا للفريق.

ويتولى الفرنسي بوميل المهمة خلفًا للتونسي فوزي البنزرتي الذي تم فسخ عقده الشهر الماضي.

ويبدأ بوميل مهمته بمواجهة نجم شباب مقرة يوم الجمعة 10 مارس في الدوري الجزائري.

ويحتل مولودية الجزائر المركز الثالث في الدوري الجزائري، بفارق 10 نقاط عن شباب بلوزداد المتصدر الذي خاض مباراتين أقل.

وتولى رضوان فالحي المهمة مؤقتا بعد رحيل المخضرم البنزرتي لحين التعاقد مع بوميل.

بوميل (44 عامًا) قاد منتخب كوت ديفوار في كأس الأمم الإفريقية 2021، وودع المسابقة أمام مصر بركلات الجزاء الترجيحية.

وعمل بوميل لسنوات طويلة كمساعد لمواطنه هيرفي رينار في تدريب زامبيا، وكوت ديفوار، والمغرب.

وساهم بوميل، ضمن جهاز رينار، في التتويج بكأس الأمم الإفريقية 2012 رفقة زامبيا، ثم تكرار الإنجاز مع كوت ديفوار في 2015.

وأشرف بوميل على تدريب المنتخب المغربي الأولمبي أثناء تواجده في جهاز رينار للمنتخب الأول.

وقاد بوميل منتخب كوت ديفوار في 20 مباراة، فاز في 10 منها، وتعادل 5 وخسر مثلها.

وعجز بوميل عن إيصال كوت ديفوار للمرحلة الحاسمة من تصفيات كأس العالم 2022 وخسر بطاقة التأهل لصالح الكاميرون في الجولة الأخيرة لدور المجموعات.

ورحل بوميل عن تدريب كوت ديفوار في شهر أبريل الماضي، ولم يتول تدريب أي منتخب أو فريق آخر من وقتها.