للمرة الثالثة.. عبد الله السعيد رجل مباراة بيراميدز أمام الزمالك

الجمعة، 03 مارس 2023 - 21:08

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد رجل مباراة بيراميدز والزمالك

فاز عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز بجائزة رجل مباراة فريقه أمام ضيفه الزمالك والتي انتهت بالتعادل بدون أهداف في استاد الدفاع الجوي، بالجولة 20 للدوري المصري.

التعادل رفع رصيد بيراميدز إلى 39 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن الأهلي المتصدر.

وبذلك فوّت بيراميدز فرصة مشاركة الأهلي في الصدارة مؤقتا، علمًا بأن فريق القلعة الحمراء خاض 17 مباراة فقط.

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في المقابل، رفع الزمالك رصيده إلى 33 نقطة في المركز الخامس، بفارق 3 نقاط عن الاتحاد السكندري الرابع الذي خاض مباراة أكثر.

وفاز السعيد بجائزة رجل المباراة للمرة الثالثة هذا الموسم، من أصل 14 مرة خرج بها لاعب من بيراميدز.

ماذا قدم عبد الله السعيد أمام الزمالك؟

دقائق اللعب: 90

لمسات الكرة: 92

التمريرات الصحيحة: 50 من 60

دقة التمرير: 83%

صناعة الفرص: 3

المراوغات الناجحة: 1 من 2

التمريرات في الثلث الأخير: 11

العرضيات الصحيحة: 2 من 8

الكرات الطويلة الصحيحة: 3 من 7

التدخلات الناجحة: 1 من 1

التشتيت: 3

الاعتراض: 1

استعادة الكرة: 7

الصراعات الأرضية الناجحة: 9 من 10

الحصول على المخالفات: 7

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