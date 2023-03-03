كرة يد - الأهلي يعود للانتصارات والزمالك يتفوق على سبورتنج في الدوري

انتصر الأهلي والزمالك ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة الثانية لمنافسات دوري المحترفين لرجال كرة اليد.

وفاز الزمالك على سبورتنج بنتيجة 26-20 بعدما انتهى الشوط الأول بالتقدم 14-13 للأبيض.

وحقق الأهلي فوزا صعبا على طلائع الجيش بنتيجة 29-28.

وكان الأهلي قد حسم الدور الأول من المرحلة الثانية بالعلامة الكاملة بعد تحقيق الفوز في المباريات الخمسة.

وفي الجولة الماضية تعثر الأهلي بالتعادل مع سموحة، فيما انتصر الزمالك على طلائع الجيش بفارق هدفين.

الترتيب الحالي للمرحلة الثانية:

(الفوز = 3 نقاط / التعادل = نقطتين / الخسارة = نقطة / فارق الأهداف يفصل في تساوي النقاط لحين اكتمال المواجهات المباشرة)

1- الأهلي: 20 نقطة (+19)

2- الزمالك: 19 نقطة (+26)

3- سبورتنج: 15 نقطة (-1)

4- البنك الأهلي: 10 نقاط (-6)

5- طلائع الجيش: 9 نقاط (-27)

6- سموحة: 7 نقاط (-11)

ويتأهل الأندية الأربعة الأوائل إلى المرحلة الثالثة والختامية لتحديد بطل دوري المحترفين بنقاط وفقا لمركز كل فريق، وتقام المرحلة الأخيرة بنظام الدورة المجمعة.

فيما ينتهي الدور الثاني من المرحلة الثانية يوم 24 مارس المقبل.