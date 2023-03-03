تشوبو موتينج مستمر مع بايرن ميونيخ لموسم آخر

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني تجديد تعاقد إريك ماكسيم تشوبو موتينج حتى صيف 2024.

اللاعب البالغ 33 عاما كان تعاقده ينتهي في الصيف المقبل، لكنه مستمر بقميص البافاري لعام آخر.

ويعد الكاميروني هداف الفريق برصيد 15 هدفا في 24 مباراة الموسم الحالي بالتساوي مع جمال موسيالا.

من جانبه قال حسن صالح حميديتش المدير الرياضي للبافاري: "يسعدنا تمديد التعاقد مع تشوبو موتينج لمدة عام آخر. هو فنان بالكرة، وقدم أداءً جيدا حقا خلال السنوات الأخيرة".

وقال تشوبو موتينج لموقع النادي الرسمي: "أنا سعيد جدا للاستمرار لوقت أطول هنا، والاستمتاع كثيرا بهذا النادي، أشعر براحة كبيرة هنا في البايرن، نعمل سويا بجهد لتحقيق أهدافنا، كنت مقتنعا دائما بنفسي وأدركت أنه يمكنني مساعدة الفريق".

وانضم تشوبو موتينج في أكتوبر 2020 قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي.

ومنذ ذلك الحين خاض 82 مباراة وسجل 33 هدفا في جميع المسابقات.

ومنذ ذلك الحين توج بلقب الدوري الألماني وكأس السوبر مرتين، ولقب كأس العالم للأندية 2020.