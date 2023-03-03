لأول مرة.. ناصر ماهر رجل مباراة فيوتشر والإسماعيلي

الجمعة، 03 مارس 2023 - 19:57

كتب : FilGoal

ناصر ماهر

حصد ناصر ماهر جائزة رجل مباراة فيوتشر والإسماعيلي في الجولة 20 من الدوري المصري.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين في مباراة أقيمت على ملعب الأهلي we السلام.

وأصبح ناصر ماهر اللاعب رقم 13 من فيوتشر الذي يحصد جائزة أفضل لاعب في المباراة الموسم الجاري.

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وحصد ناهر ماهر الجائزة لأول مرة في الدوري الموسم الحالي.

ماذا قدم ناصر ماهر ضد الإسماعيلي؟

دقائق: 90

لمس الكرة: 87

صناعة فرص: 3

تمريرات صحيحة: 53 من 61

دقة تمرير: 87%

تسديدات: 3

مراوغات ناجحة: 2 من 2

تمريرات طولية صحيحة: 6 من 6

فوز بصراعات ثنائية: 7 من 8

حصول على أخطاء: 4

ولا يزال الإسماعيلي عقدة لـ فيوتشر والذي تعادلا معا 3 مرات سلبيا، وفاز الدراويش في مواجهة بنتيجة 2-1 في الدوري.

وبتلك النتيجة لم يعرف فيوتشر الفوز على 4 فرق في الدوري حتى الآن، هم طلائع الجيش والأهلي والزمالك من 3 مباريات والإسماعيلي خلال 4 مباريات.

التعادل السلبي الذي تحقق في اللقاء يحمل رقم 30 في الموسم الحالي في الدوري من 174 مباراة.

ولم يعرف علي ماهر مدرب فيوتشر الفوز على الإسماعيلي منذ 875 يوما.

فمنذ الفوز 2-0 في موسم 2019-2020، تعادل في 4 مرات وخسر 2 مع المصري وفيوتشر ضد الدراويش.

وفرط فيوتشر في فرصة مزاحمة الأهلي في صدارة الترتيب بشكل مؤقت وأصبح رصيده 39 نقطة في المركز الثاني.

بينما ارتقى الإسماعيلي مركزا بفضل فارق الأهداف عن حرس الحدود برصيد 15 نقطة في المركز السادس عشر.

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