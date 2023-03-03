مران الأهلي - محاضرة كولر الأخيرة قبل مواجهة القطن الكاميروني

الجمعة، 03 مارس 2023 - 19:23

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي

اختتم الأهلي استعداداته لمباراة القطن الكاميروني، التي ‏تقام مساء غد السبت على استاد الأهلي WE السلام، والمؤجلة من الجولة الأولى في دور ‏المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

وخاض الأهلي مرانه الختامي اليوم على ملعب التتش بحضور وسائل الإعلام في ربع الساعة الأولى، وفقًا للقواعد المنظمة للبطولة.‏

وحرص مارسيل كولر المدير الفني للفريق على عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل ‏انطلاق المران للحديث في الجوانب الفنية والخططية.

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وخاض الفريق فقرة إحماء قبل ‏تدريبات الكرة التي حرص خلالها الجهاز الفني على تنفيذ الجزء الخططي.‏

وأقيم اليوم الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والقطن الكاميروني بحضور سمير ‏عدلي المدير الإداري والجهاز الإداري للفريق ‏وطاقم التحكيم ومراقب المباراة والجهاز ‏الإداري لفريق القطن الكاميروني.

وناقش الحضور خلال الاجتماع كافة الأمور ‏التنظيمية الخاصة بالمباراة، ومن بينها موعد وصول ‏الفريقين إلى الملعب، وموعد عملية ‏الإحماء والزي الخاص بكل فريق.‏

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص ‏الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، فيما يرتدي فريق القطن زيه المكون من ‏اللون الأخضر بالكامل‏.

وتأجلت مواجهة الأهلي الأولى أمام القطن الكاميروني بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية.

وخسر الأهلي مباراته الأولى في المجموعة أمام الهلال بهدف دون رد في السودان، قبل أن يتعادل مع صنداونز بهدفين لكل فريق.

على الجانب الآخر، خسر القطن الكاميروني مباراتيه أمام الهلال بهدفين مقابل هدف واحد، وضد صنداونز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم السبت 4 فبراير المقبل.

ويلعب اللقاء على استاد الأهلي We السلام.

وتبدأ المباراة في السادسة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 4، وتايم سبورت الأرضية.

وتعادل الأهلي في آخر مبارياته في الدوري مع الداخلية بهدف لكل فريق.

وسبق للأهلي اللعب أمام القطن الكاميروني في 6 مواجهات سابقة، فاز الأحمر في ثلاث مباريات وانتهت ثلاث مباريات بالتعادل.

سجل لاعبو الأهلي 11 هدفا، مقابل خمسة أهداف للاعبي القطن الكاميروني.

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