التعادل السلبي الـ 30.. الإسماعيلي يكرس عقدته لـ فيوتشر

تعادل فيوتشر والإسماعيلي سلبيا في الجولة 20 من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد الأهلي we السلام.

ولا يزال الإسماعيلي عقدة لـ فيوتشر والذي تعادلا معا 3 مرات سلبيا، وفاز الدراويش في مواجهة بنتيجة 2-1 في الدوري.

وبتلك النتيجة لم يعرف فيوتشر الفوز على 4 فرق في الدوري حتى الآن، هم طلائع الجيش والأهلي والزمالك من 3 مباريات والإسماعيلي خلال 4 مباريات.

التعادل السلبي الذي تحقق في اللقاء يحمل رقم 30 في الموسم الحالي في الدوري من 174 مباراة.

ولم يعرف علي ماهر مدرب فيوتشر الفوز على الإسماعيلي منذ 875 يوما.

فمنذ الفوز 2-0 في موسم 2019-2020، تعادل في 4 مرات وخسر 2 مع المصري وفيوتشر ضد الدراويش.

وفرط فيوتشر في فرصة مزاحمة الأهلي في صدارة الترتيب بشكل مؤقت وأصبح رصيده 39 نقطة في المركز الثاني.

بينما ارتقى الإسماعيلي مركزا بفضل فارق الأهداف عن حرس الحدود برصيد 15 نقطة في المركز السادس عشر.

التشكيل

شهد تشكيل فيوتشر عودة أحمد عاطف لخط الهجوم بعد الغياب جلوسه على دكة البدلاء في المواجهة الماضية ضد الجيش الملكي.

كما عاد عمر كمال عبد الواحد للتشكيل على حساب باسم علي الذي بدأ المباراة الماضية.

وبدأ ياو أنور في التشكيل الأساسي للإسماعيلي على حساب عماد حمدي الذي بدأ المباراة الماضية ضد غزل المحلة.

وصف المباراة

أهدر أحمد عاطف فرصة التقدم مبكرا في الدقيقة السابعة.

عرضية من كريم زعزع وتمهيد برأسية من محمد رضا إلى أحمد عاطف الذي سدد كرة ارتدت العارضة.

في الدقيقة 20 أشهر الصباحي حكم اللقاء بطاقة صفراء في وجه أحمد مدبولي بعد تدخل قوي على عمر كمال.

وبعد 4 دقائق راوغ محمد رضا 3 لاعبين وتوغل في عمق منطقة الجزاء لكنه سدد كرة ضعيفة تصدى لها محمد فوزي.

وأوقف الصباحي في الدقيقة 34 اللقاء بسبب هتافات مسيئة من جماهير الإسماعيلي ومن ثم استكمل المباراة.

حاول لاعبي الإسماعيلي تسجيل هدفا لكن استبسال دفاع فيوتشر حال دون ذلك خاصة في الدقائق الأخيرة.

عرضية من الشامي إلى فراس شواط لكن تسديدة التونسي وجدت أقدام عمر كمال في الدقيقة 41.





























































































































في الشوط الثاني أجرى علي ماهر 3 تغييرات دفعة واحدة بمشاركة محمود شعبان وأيمن الصفاقسي ومحمد فاروق بدلا من عمر كمال وأحمد عاطف وعلي زعزع على الترتيب.

سيطر لاعبو فيوتشر على الكرة بحثا عن مساحات لتهديد مرمى فوزي حارس الإسماعيلي.

وفي الدقيقة 50 تحصل محمود مرعي على بطاقة صفراء بعد خطأ لصالح محمد حسن.

في الدقيقة 56 شارك محمد عبد السميع بدلا من مدبولي في أولى تغييرات حمزة الجمل.

بينما شارك جوزيف نجويم بدلا من طارق طه.

وسجل الصفاقسي هدفا لم يحُتسب بداعي وجود تسلل على عبد الكبير الوادي في الدقيقة 62.

بعد 15 دقائق مرت رأسية كريم وليد بعيدة عن المرمى بعد عرضية نجويم.

وفي الدقيقة 80 سدد محمد فاروق كرة تصدى لها فوزي بسهولة.

وردت العارضة تسديدة صاروخية من ناصر ماهر في الدقيقة 81 من خارج منطقة الجزاء.

حمزة الجمل تدخل لتنشيط خطوط فريقه، فأشرك عمر الساعي وعبد الرحمن مجدي بدلا من محمد مخلوف وفراس شواط.

ضغط فيوتشر في الدقائق الأخيرة زاد فمرت تسديدة ناصر ماهر أعلى العارضة في الدقيقة 86.

وكاد علي الفيل أن يسجل هدفا برأسية بدون رقابة بعد عرضية متقنة من محمود شعبان لكن كرته مرت بغرابة بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع أهدر عبد الرحمن مجدي فرصة خطف الفوز بتسديدة مرت ضعيفة بجوار القائم.

وبعد دقيقة أهدر ياو أنور فرصة أخرى بعد توغل من الجهة اليسرى وتسديدة قوية لكن بعيدة عن المرمى، وتنتهي المباراة بتعادل سلبي ونقطة أولى لحمزة الجمل وتعثر ثاني على التوالي لـ فيوتشر.