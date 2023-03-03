الدرجة الثانية - وادي دجلة يتصدر مؤقتا.. تعرف على ترتيب مجموعة القاهرة في الجولة 20

أقيمت اليوم مباريات الجولة الـ 20 من مجموعة القاهرة في دوري الدرجة الثانية.

فاز وادي دجلة على منتخب السويس بهدف سجله علي حسين، ليرفع رصيده إلى 41 نقطة في الصدارة مؤقتا، بفارق نقطة عن زد ونقطتين عن السكة الحديد، ولكل منهما مباراة متبقية في الجولة.

وتعادل كهرباء الإسماعيلية مع النصر بهدفين لكل فريق، حيث سجل مصطفى عبده هدفي الكهرباء، فيما سجل محمد عرابي وعمرو ناصر هدفي النصر.

كهرباء الإسماعيلية يحتل المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة، فيما يحتل النصر المركز الخامس عشر برصيد 15 نقطة.

متاعب الإعلاميين استمرت بخسارة جديدة أمام إيسترن كومباني بهدفين دون رد، سجلهما مصطفي إبراهيم ومحمد شيكا.

الفوز رفع رصيد إيسترن كومباني إلى 19 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما يحتل الإعلاميين المركز السادس عشر والأخير برصيد 9 نقاط.

وتعادل العبور سابع المجموعة برصيد 28 نقطة، مع الترسانة صاحب المركز السادس برصيد 31 نقطة، وذلك بدون أهداف.

وفاز مستقبل وطن على القناة بهدف دون رد سجله محمد ناجح، ليرفع رصيده إلى 23 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد القناة عند 38 نقطة في المركز الرابع.

وتغلب بتروجت على بورتو السويس بهدف دون رد سجله إسماعيل بامبا، ليرفع رصيده إلى 32 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد بورتو عند 26 نقطة في المركز العاشر.

وفي مجموعة الصعيد فاز الفيوم على أسمنت أسيوط بهدف دون رد سجله أحمد شكري.