تشكيل النصر - رونالدو يقود الهجوم على الباطن في مهمة استعادة الصدارة

الجمعة، 03 مارس 2023 - 18:41

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - النصر ضد الوحدة بالدوري السعودي

أعلن رودي جارسيا مدرب النصر عن تشكيل فريقه لمواجهة الباطن ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

ويشارك كريستيانو رونالدو بصفة أساسية في قيادة هجوم فريقه.

وجاء تشكيل العالمي كالتالي:

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حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: سلطان الغنام - عبد الله مادو - علي لاجامي - جيسلان كونان

خط الوسط: عبد الله الخيبري - لويز جوستافو

أمامهما: سامي النجعي - ماشاريبوف - عبد الرحمن غريب

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو

البدلاء: أجوستين روسي - محمد فتيل - عبد المجيد الصليهم - نواف بوشل - محمد مران - علي الحسن - ماجد قشيش - يوسف حقوي - فيصل مجرشي

ولعب رونالدو 5 مباريات في الدوري السعودي، سجل خلالها 8 أهداف وصنع هدفين.

وانقض اتحاد جدة على الصدارة مؤقتا بالفوز على الخليج بثلاثة أهداف دون رد.

الاتحاد رفع رصيده إلى 44 نقطة من 19 مباراة، يليه النصر برصيد 43 نقطة من 18 مباراة.

أما الباطن الذي يواجهه النصر الآن، فهو متذيل جدول الترتيب في المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط من 18 مباراة.

وتقام مباراة حاسمة بين طرفي الصراع الاتحاد والنصر في الأسبوع العشرين، يوم 9 مارس المقبل.

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