النهضة مستمرة.. جامبيا تكتسح جنوب السودان وتمر إلى المربع الذهبي لأمم إفريقيا للشباب

تأهل منتخب جامبيا إلى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية للشباب، بفوزه العريض على جنوب السودان بخماسية دون رد.

وسجّل أداما بوجانج (18 عامًا) ثلاثية لـ جامبيا في الدقائق 7، و33، و47.

فيما سجّل موسيس جارجو هدفًا في الدقيقة 28، واختتم الخماسية ممادو باجو في الدقيقة 70.

لتصير جامبيا ثالث المتأهلين إلى نصف النهائي بعد السنغال ونيجيريا.

ويكتمل نصاب المربع الذهبي اليوم الجمعة من خلال مباراة الكونغو برازافيل وتونس.

وتلتقي جامبيا في نصف النهائي بـ نيجيريا يوم الإثنين المقبل في استاد القاهرة الدولي.

ووصلت جامبيا إلى المربع الذهبي للمرة الثالثة في تاريخها، والثانية على التوالي بعد أن حصدت برونزية النسخة الماضية.

وتستمر نهضة الكرة الجامبية، إذ خاض المنتخب الأول نهائيات أمم إفريقيا للكبار للمرة الأولى مطلع العام الماضي، ونجح في الوصول إلى ربع النهائي.

وكانت جامبيا قد تصدرت المجموعة الثالثة في أمم إفريقيا للشباب على حساب تونس وبنين وزامبيا.

وحققت جامبيا العلامة الكاملة وفازت بكل مبارياتها، وسجلت حتى اللحظة في البطولة 9 أهداف دون أن تهتز شباكها.