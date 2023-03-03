كرة سلة - الثالث.. الأهلي يجدد تعاقد عمرو زهران

الجمعة، 03 مارس 2023 - 18:23

كتب : حسام نور الدين

عمر زهران

أعلن الأهلي تجديد تعاقد عمرو زهران لاعب فريق السلة لمدة 4 سنوات.

وقال خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي عبر الموقع الرسمي: "زهران وقع على عقود التجديد لمدة 4 مواسم قادمة، دون أن يكون له أي طلبات".

وأضاف "التجديد لزهران جاء لما قدمه مع الفريق خلال الفترة الماضية، ومساهمته في الفوز بالعديد من البطولات، بخلاف كونه أحد أبرز مواهب كرة السلة المصرية، فضلا عن الحفاظ على استقرار الفريق من خلال تواجد أفضل العناصر بمختلف المراكز".

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وأعلن العوضي خلال الأيام الماضية عن تجديد عقود سيف سمير قائد رجال سلة الأهلي ومحمد أبو النصر لاعب الفريق، في ضوء الاستعداد للمرحلة القادمة.

ويستعد الأهلي لاستئناف نشاطه بعد التوقف الدولي الأخير.

ويلعب الأهلي أمام فريق الزمالك ضمن منافسات دوري السوبر يوم الإثنين المقبل.

ويعود الأهلي لمواصلة مبارياته محليا بعد فترة توقف نظرا لمشاركة منتخب مصر في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ونجح الفراعنة في التأهل إلى كأس العالم 2023.

ويشارك الأهلي في نهاية أبريل المقبل ضمن منافسات بطولة إفريقيا للأندية تحت رعاية NBA في مجموعة النيل المقرر إقامتها على صالة حسن مصطفى في مصر.

كرة سلة عمرو زهران
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