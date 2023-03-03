حجازي: مواجهة النصر مفتاح الفوز بالدوري.. وأريد منح قميصي لكل الجماهير

أبدى أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة سعادته بالفوز على الخليج في الدوري السعودي للمحترفين.

وقال حجازي في تصريحاته لقناة SSC: "كنا بحاجة لإظهار ردة فعل بعد المباراة الماضية. فريقنا يسير بشكل جيد في الآونة الأخيرة".

وأضاف "عوضنا خسارة النقطتين في مباراة اليوم التي كانت صعبة".

وواصل حجازي "الفريق كامل الصفوف ويعمل بشكل جيد. هدفنا الرئيسي كحط دفاع هو تسهيل عمل المهاجمين في الفوز بالمباراة".

وأوضح "أعتقد أننا نلعب بشكل جيد على المستويين الدفاعي والهجومي".

وعن مواجهة النصر والاتحاد المقبلة على الصدارة قال: "فارق النقاط قريب بين الفريقين وستكون هذه المباراة مفتاحا للفوز بالدوري بالنسبة للفريقين".

واختتم "لو كان الأمر بيدي لمنحت قميصي لكل المشجعين الذين أتوا خارج الديار".

🎙️أحمد حجازي - لاعب #الاتحاد: نسير بخطوات ثابتة.. ومباراة النصر القادمة مفتاح تحقيق الدوري للفريقين#الخليج_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/IjpawBIT53 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 3, 2023

وفاز الاتحاد على الخليج بنتيجة 3-0 ضمن الجولة 19 من منافسات الدوري السعودي.

وسجل المغربي عبد الرزاق حمد الله والبرازيلي رومارينيو واحمد شراحيلي أهداف اتحاد جدة في شباك الخليج.

الاتحاد رفع رصيده إلى 44 نقطة وتصدر ترتيب الدوري في انتظار مباراة النصر صاحب الـ43 أمام الباطن في ختام الجولة.

واستعاد الاتحاد الانتصارات عقب التعادل خلال الجولة الماضية سلبيا ضد الرائد.

ماذا قدم أحمد حجازي أمام الخليج؟

دقائق اللعب: 90

لمسات الكرة: 89

التمريرات الصحيحة: 72 من 81

دقة التمرير: 89%

الكرات الطويلة الصحيحة: 12 من 17

التدخلات: 1

التشتيت: 2

الصراعات الأرضية الناجحة: 1 من 1