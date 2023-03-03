كرة يد - حملة الدفاع عن اللقب.. مصر رفقة ثنائي أوروبي في كأس العالم للناشئين

الجمعة، 03 مارس 2023 - 18:16

كتب : FilGoal

منتخب مصر لكرة اليد للناشئين

أسفرت قرعة كأس العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا، عن وقوع مصر في المجموعة الثالثة.

وتتواجد مصر رفقة أيسلندا، واليابان، وجمهورية التشيك في نفس المجموعة.

وتقام البطولة في كرواتيا في الفترة بين 2 و13 أغسطس من العام الجاري.

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وتحمل مصر لقب آخر نسخة أقيمت في 2019 على أرض مقدونيا الشمالية، وتسعى للحفاظ على لقبها بعد أن ألغيت نسخة 2021 لتفشي وباء كورونا.

ويدير مصر فنيًا وائل عبد العاطي، ويعاونه محمد عبد السلام ريشة كمدرب عام، ومحيي صلاح مدرب حراس مرمى، ومحمد عبد المنعم مدير إداري، وروماني نبيل أخصائي العلاج الطبيعي.

وفاز منتخب مصر ببطولة إفريقيا للناشئين التي أقيمت في روندا بشهر سبتمبر الماضي، لكنه تأهل إلى المونديال بصفته حاملًا للقب.

وجاءت المجموعات كالآتي:

المجموعة الأولى:

البرتغال

كرواتيا

رواندا

الجزائر

المجموعة الثاني:

المجر

سلوفينيا

المغرب

نيوزيلندا

المجموعة الثالثة:

مصر

أيسلندا

اليابان

جمهورية التشيك

المجموعة الرابعة:

إسبانيا

كوريا الجنوبية

البرازيل

البحرين

المجموعة الخامسة:

الدنمارك

النمسا

تشيلي

المكسيك

المجموعة السادسة:

النرويج

مونتينجرو

مقدونيا الشمالية

*منتخب لم يتحدد بعد

المجموعة السابعة:

ألمانيا

الأرجنتين

السعودية

الولايات المتحدة الأمريكية

المجموعة الثامنة:

السويد

جزر الفارو

إيران

بوروندي

مصر كأس العالم للناشئين كأس العالم لكرة اليد منتخب اليد
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