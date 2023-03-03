تشكيل بيراميدز - فخر الدين يقود الهجوم ضد الزمالك.. وغياب رمضان وعودة الكرتي

الجمعة، 03 مارس 2023 - 18:05

كتب : بسام أبو بكر

احتفال فخر الدين بن يوسف بهدف بيراميدز في مرمى أسكو كارا

يقود التونسي فخر الدين بن يوسف تشكيل البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب بيراميدز في مواجهة الزمالك في الجولة 20 من الدوري المصري.

ويستضيف بيراميدز على ملعب الدفاع الجوي نظيره الأبيض في ختام الجولة.

وشهد التشكيل أيضا تواجد المغربي وليد الكرتي على مقاعد البدلاء بعد تعافيه من الإصابة.

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وغاب رمضان صبحي بسبب إصابته بتورم في الكاحل.

وجاء تشكيل بيراميدز:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: محمد حمدي -علي جبر - أسامة جلال - أحمد فتحي

الوسط: بلاتي توريه - محمود عبد العاطي

أمامهما: مصطفى فتحي - عبد الله السعيد - محمود صابر

الهجوم: فخر الدين بن يوسف

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أحمد سامي - إسلام عيسى - أحمد توفيق - كريم حافظ - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - دودو الجباس - فخري لاكاي.

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ويحتل الأبيض المركز الخامس برصيد 32 نقطة من 18 مباراة.

فيما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 38 نقطة من 19 مباراة.

تشكيل بيراميدز بيراميدز في الدوري الدوري المصري
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