تشكيل الزمالك - عودة لرباعي دفاعي أمام صبحي.. والصفقات الشتوية على الدكة ضد بيراميدز

يحرس محمد صبحي عرين الزمالك في مواجهة بيراميدز بقمة الجولة 20 من الدوري المصري.

ويحل الزمالك ضيفا على بيراميدز في ملعب الدفاع الجوي في التاسعة مساءً بختام الجولة.

ويتواجد صبحي في مرمى الزمالك للمباراة الثانية على التوالي في الدوري، إذ تواجد محمد عواد في حراسة الأبيض بمواجهتي الترجي والمريخ في دوري الأبطال.

وعاد الزمالك للعب برباعي دفاعي وتحول من خطة 3-4-3 إلى 4-3-3.

وتواجد لأول مرة محليا الثلاثي الجديد: ناصر منسي وأحمد بلحاج ومحمود شبانة بعد انتهاء أزمة القيد.

وجاء تشكيل الزمالك:

حراسة المرمى: محمد صبحي

الدفاع: محمد عبد الشافي - محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي.

الوسط: نبيل عماد – محمد أشرف "روقا" – سيف فاروق جعفر.

الهجوم: أحمد سيد "زيزو" – مصطفى شلبي – سيف الدين الجزيري.

وعلى دكة البدلاء: محمد عواد – محمود شبانة – أحمد فتوح – عمرو السيسي – إبراهيما نداي – يوسف أسامة نبيه – سيد عبد الله – أحمد بلحاج – ناصر منسي.

ويحتل الأبيض المركز الخامس برصيد 32 نقطة من 18 مباراة.

فيما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 38 نقطة من 19 مباراة.