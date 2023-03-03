منصة إطلاق الكرات الطويلة.. ماذا قدم حجازي أمام الخليج

الجمعة، 03 مارس 2023 - 17:53

كتب : FilGoal

أحمد حجازي

شارك أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة في فوز الفريق على الخليج بنتيجة 3-0 ضمن الجولة 19 من منافسات الدوري السعودي.

وسجل المغربي عبد الرزاق حمد الله والبرازيلي رومارينيو واحمد شراحيلي أهداف اتحاد جدة في شباك الخليج.

الاتحاد رفع رصيده إلى 44 نقطة وتصدر ترتيب الدوري في انتظار مباراة النصر صاحب الـ43 أمام الباطن في ختام الجولة.

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واستعاد الاتحاد الانتصارات عقب التعادل خلال الجولة الماضية سلبيا ضد الرائد.

ماذا قدم أحمد حجازي أمام الخليج؟

دقائق اللعب: 90

لمسات الكرة: 89

التمريرات الصحيحة: 72 من 81

دقة التمرير: 89%

الكرات الطويلة الصحيحة: 12 من 17

التدخلات: 1

التشتيت: 2

الصراعات الأرضية الناجحة: 1 من 1

اتحاد جدة الدوري السعودي أحمد حجازي
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