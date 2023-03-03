تفوق في التمرير والدفاع.. ماذا قدم طارق حامد أمام الخليج
الجمعة، 03 مارس 2023 - 17:51
كتب : FilGoal
شارك طارق حامد لاعب وسط اتحاد جدة في فوز الفريق على الخليج بنتيجة 3-0 ضمن الجولة 19 من منافسات الدوري السعودي.
وسجل المغربي عبد الرزاق حمد الله والبرازيلي رومارينيو واحمد شراحيلي أهداف اتحاد جدة في شباك الخليج.
الاتحاد رفع رصيده إلى 44 نقطة وتصدر ترتيب الدوري في انتظار مباراة النصر صاحب الـ43 أمام الباطن في ختام الجولة.
واستعاد الاتحاد الانتصارات عقب التعادل خلال الجولة الماضية سلبيا ضد الرائد.
ماذا قدم طارق حامد أمام الخليج؟
دقائق اللعب: 90
لمسات الكرة: 69
التمريرات الصحيحة: 52 من 61
دقة التمرير: 85%
الكرات الطويلة الصحيحة: 2 من 2
التدخلات: 3
الاعتراضات: 2
التشتيت: 2
الصراعات الأرضية الناجحة: 4 من 6
الصراعات الهوائية الناجحة: 1 من 1
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