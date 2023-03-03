برشلونة يجدد عقد سيرجي روبيرتو.. وشرط جزائي ضخم

الجمعة، 03 مارس 2023 - 17:32

كتب : FilGoal

سيرجي روبيرتو - برشلونة

أعلن نادي برشلونة عن تجديد عقد لاعبه سيرجي روبيرتو اليوم الجمعة.

ومدد روبيرتو عقده حتى صيف 2024، أي لنهاية الموسم المقبل.

وأوضح برشلونة أن الشرط الجزائي في العقد الجديد سيبلغ 400 مليون يورو.

أخبار متعلقة:
مودريتش: برشلونة عظيم بوجود غيابات أو لا.. وأثق في قدرة فريقي على قلب الأمور توتو ميركاتو: اتصالات برشلونة مع أمرابط مستمرة أنشيلوتي: برشلونة لعب بالطريقة التي لا يرغبها.. ولدينا كل الثقة في العالم بقدرتنا على العودة ريال مدريد يوضح لـ في الجول حقيقة غياب فينيسيوس عن إياب نصف نهائي الكأس ضد برشلونة

وخاض روبيرتو 23 مباراة مع برشلونة هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف وصنع مثلها.

ولم يلعب روبيرتو لأي نادٍ في مسيرته بخلاف برشلونة الذي انضم إلى صفوفه في الرابعة عشر من عمره.

وصُعد روبيرتو إلى الفريق الأول في 2010، وخاض من وقتها 339 مباراة، سجل خلالها 15 هدفا وصنع 40.

اللاعب صاحب الـ31 يجيد في مركزي الوسط والظهير الأيمن.

برشلونة الدوري الإسباني سيرجي روبيرتو
نرشح لكم
أندير هيريرا: الإصابات تمنعني من الاستمتاع بكرة القدم.. وفكرت في إلقاء المنشفة تشافي: ريال مدريد بالكاد امتلك أي فرص.. والدفاع جزء من هذه الرياضة أنشيلوتي: برشلونة لعب بالطريقة التي لا يرغبها.. ولدينا كل الثقة في العالم بقدرتنا على العودة ريال مدريد يوضح لـ في الجول حقيقة غياب فينيسيوس عن إياب نصف نهائي الكأس ضد برشلونة بوسكيتس: نتيجة الكلاسيكو تمنحنا أفضلية ولكن لم نتأهل بعد.. وفخور بالرقم القياسي كورتوا: برشلونة انتصر عندما لم يستحق الفوز بالنيران الصديقة.. برشلونة يعبر الكلاسيكو الأول وينهي حصانة ملعب ريال مدريد ملك الكلاسيكو.. بوسكيتس الأكثر ظهورا في تاريخ مواجهات ريال مدريد وبرشلونة
أخر الأخبار
التعادل السلبي الـ 30.. الإسماعيلي يكرس عقدته لـ فيوتشر 2 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر جوارديولا: لا تعليق على وكيلة هالاند.. وكومباني سيدرب مانشستر سيتي 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الدرجة الثانية - وادي دجلة يتصدر مؤقتا.. تعرف على ترتيب مجموعة القاهرة في الجولة 20 17 دقيقة | الدرجة الثانية
مباشر الدوري السعودي - النصر ضد الباطن.. رونالدو يقود مهمة استعادة الصدارة 27 دقيقة | السعودية
تشكيل النصر - رونالدو يقود الهجوم على الباطن في مهمة استعادة الصدارة 30 دقيقة | السعودية
مباشر الدوري المصري - بيراميدز (0) (0) الزمالك.. نبيل عماد يهدر أمام فريقه السابق 35 دقيقة | الدوري المصري
النهضة مستمرة.. جامبيا تكتسح جنوب السودان وتمر إلى المربع الذهبي لأمم إفريقيا للشباب 40 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية للشباب
كرة سلة - الثالث.. الأهلي يجدد تعاقد عمرو زهران 49 دقيقة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا تقول اللوائح بعد قرار تأييد حبس رئيس الزمالك 2 بيان - وزارة الرياضة تكشف مصير رئاسة الزمالك بعد تأييد حبس مرتضى منصور 3 الصعود الثاني في المجلس.. من هو سليمان وهدان الرئيس المؤقت لنادي الزمالك 4 الاتحاد العربي يعلن عن المشاركين الأربعة في الدور التمهيدي من بطولة الأندية