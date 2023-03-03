قائمة البرازيل - تغييرات بالجملة.. استبعاد 15 من لاعبي كأس العالم

أعلن رامون مينيزيس المدير الفني لمنتخب البرازيل عن قائمة راقصي السامبا لخوض غمار التوقف الدولي المقبل.

وشهدت القائمة استبعاد عديد من اللاعبين الأساسيين وإعطاء فرصة لوجوه جديدة، ليغيب 15 لاعبًا من الذين شاركوا في كأس العالم 2022.

وجاء على رأس الغائبين نيمار جونيور وتياجو سيلفا وجابرييل جيسوس الثلاثي المصاب، بالإضافة إلى أليسون بيكر، وفريد، وفابينيو، وبرونو جيمارايش، ورافينيا، وجابرييل مارتينيلي.

فيما ينضم ميكايل (18 عامًا) حارس مرمى أتليتكو باراناينسي، وأرتور (19 عامًا) ظهير أيسر أمريكا مينيرو، وروبيرت رينان (19 عامًا) قلب دفاع زينيت سان بطرسبرج، وأندري (18 عامًا) لاعب وسط فلومينينسي، وقد تواجدوا جميعا رفقة مينيزيس في بطولة أمريكا الجنوبية للشباب التي توجت بها البرازيل منذ حوالي شهر.

وظهر أندري سانتوس (18 عامًا) لاعب تشيلسي المعار إلى فاسكو دا جاما، وفيتور روكي (18 عامًا) مهاجم أتليتكو باراناينسي

ويعود رينان لودي وإيمرسون رويال ثنائي الجهة اليسرى، فيما يقود كاسيميرو الكتيبة كأكبر اللاعبين عمرًا -بخلاف حراس المرمى-.

وتخوض البرازيل مباراة ودية أمام المغرب في طنجة يوم 25 مارس تحت قيادة المدير الفني المؤقت مينيزيس.

Convocados anunciados! 🤩🇧🇷 O treinador Ramon Menezes divulgou os 23 atletas que farão parte do grupo que disputará o amistoso contra Marrocos, no dia 25 de março, na cidade de Tânger. Dos jogadores, nove vestirão a Amarelinha pela primeira vez. Vamos com tudo! 💛💪 pic.twitter.com/x6r531igVz — CBF Futebol (@CBF_Futebol) March 3, 2023

قائمة البرازيل:

حراسة المرمى: إيدرسون (مانشستر سيتي الإنجليزي) - ميكايل (أتليتكو باراناينسي) ويفرتون (بالميراس)

الدفاع: ماركينيوس (باريس سان جيرمان الفرنسي) - إيدير ميليتاو (ريال مدريد الإسباني) - روجير إيبانيز (روما الإيطالي) - روبيرت رينان (زينيت سان بطرسبرج الروسي) - أرتور (أمريكا مينيرو) - أليكس تيليس (إشبيلية الإسباني) - رينان لودي (نوتنجهام فورست الإنجليزي) - إيمرسون رويال (توتنام هوتسبير الإنجليزي)

الوسط: كاسيميرو - لوكاس باكيتا (وست هام يونايتد) - أندري (فلوميننسي) - أندري سانتوس (فاسكو دا جاما) - جواو جوميش (ولفرهامبتون واندررز الإنجليزي) - رافاييل فيجا (بالميراس)

الهجوم: ريتشارليسون (توتنام هوتسبير الإنجليزي) - فينيسيوس جونيور (ريال مدريد الإسباني) - أنتوني (مانشستر يونايتد الإنجليزي) - رودريجو (ريال مدريد الإسباني) - روني (بالميراس) - فيتور روكي (أتليتكو باراناينسي)