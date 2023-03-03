بمشاركة طارق حامد وحجازي.. اتحاد جدة يستعيد صدارة الدوري السعودي

الجمعة، 03 مارس 2023 - 17:14

كتب : FilGoal

حجازي وحمدالله في مباراة الخليج

استعاد نادي اتحاد جدة صدارة ترتيب دوري روشن السعودي.

وفاز الاتحاد على الخليج بنتيجة 3-0 ضمن الجولة 19 من منافسات الدوري السعودي.

وسجل المغربي عبد الرزاق حمدالله والبرازيلي رومارينيو واحمد شراحيلي أهداف اتحاد جدة في شباك الخليج.

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الاتحاد رفع رصيده إلى 44 نقطة وتصدر ترتيب الدوري في انتظار مباراة النصر صاحب الـ43 أمام الباطن في ختام الجولة.

فيما توقف رصيد الخليج عند 16 نقطة في المركز 14 بجدول الترتيب.

واستعاد الاتحاد الانتصارات عقب التعادل خلال الجولة الماضية سلبيا ضد الرائد.

وشارك الثنائي الدولي المصري أحمد حجازي وطارق حامد في التشكيل الأساسي للبرتغالي نونو سانتو.

وصف المباراة

سيطر الحذر على الدقائق الأولى من المباراة وسط محاولات من الاتحاد لفرض السيطرة على وسط الملعب.

وشهدت الدقيقة 13 بعد انطلاق المباراة تبديل أول اضطراري لصالح الخليج بدخول هاني الصبياني بدلا من حسين علي الذي تعرض للإصابة.

وجاءت محاولة الاتحاد الأولى من تصويبة رومارينهو من خارج منطقة الجزاء تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

وسدد عبد الرازق حمد الله لاعب الاتحاد من داخل منطقة الجزاء لكن كرته مرت بجوار المرمى في الدقيقة 26.

ورد الخليج على هجوم الاتحاد بتسديدة قوية عن طريق فابيو مارتينيز لكن مارسيلو جروهي حارس الاتحاد تصدلى لها.

وجاءت أخطر فرص الشوط الأول من تصويبة من عبد الرازق حمد الله لاعب الاتحاد من داخل منطقة الجزاء على الطائر لكنها مرت بجوار المرمى.

ومع بداية الشوط الثاني واصل نادي الاتحاد ضغطه الهجومي ونجح في الحصول على ركلة جزاء.

ونجح الاتحاد في تسجيل الهدف الأول عن طريق عبد الرزاق حمد الله بعد تصويبة من ركلة الجزاء لتسكن شباك حارس مرمى الخليج في الدقيقة 54.

وسجل الاتحاد الهدف الثاني عن طريق رومارينهو في الدقيقة 69 من عمر المباراة.

وعزز الاتحاد تقدمه وسجل الهدف الثالث عن طريق المدافع أحمد شراحيلي في الدقيقة 73.

وحاول الخليج تقليص الفارق خلال الدقائق المتبقية ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى مارسيلو جروهي حارس الاتحاد.

طارق حامد أحمد حجازي الدوري السعودي
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