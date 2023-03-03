انتهت الدوري المصري - فيوتشر (0) (0) الإسماعيلي.. لا جديد

الجمعة، 03 مارس 2023 - 16:58

كتب : FilGoal

محمد الشامي - كريم نيدفيد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فيوتشر والإسماعيلي في الجولة 20 من الدوري المصري.

ويحتل فيوتشر المركز الثالث برصيد 38 نقطة.

فيما يحتل الإسماعيلي المركز قبل الأخير برصيد 14 نقطة.

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لمتابعة اللقاء دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 88: رأسية من علي الفيل بعيدة عن المرمى بغرابة

ق 80: العارضة تمنع هدفا من تصويبة صاروخية

ق 62: هدف غير محتسب بسبب التسلل لفيوتشر على عبد الكبير الوادي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 39: استبسال من دفاع فيوتشر ضد تسديدتين للإسماعيلي

ق 24: فراس شواط يسدد كرة من داخل المنطقة يتصدى لها الحارس.

ق 23: محمد رضا يهدر بغرابة بعد مجهود فردي رائع

ق 7: أحمد عاطف يهدر مبكرا، عرضية من زعزع وتمهيد من بوبو وتسديدة من عاطف تمر بجوار القائم.

بداية اللقاء

الإسماعيلي فيوتشر الدوري المصري
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