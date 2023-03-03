التشكيل - عودة عاطف وعمر كمال لـ فيوتشر.. وياو أنور أساسي مع الإسماعيلي

الجمعة، 03 مارس 2023 - 16:50

كتب : FilGoal

فيوتشر

أعلن كل من علي ماهر مدرب فيوتشر وحمزة الجمل مدرب الإسماعيلي تشكيل فريقيهما للمواجهة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلعب فيوتشر مع الإسماعيلي على ملعب الأهلي WE السلام في الجولة الـ 20 من الدوري المصري المممتاز.

وشهد تشكيل فيوتشر عودة أحمد عاطف لخط الهجوم بعد الغياب جلوسه على دكة البدلاء في المواجهة المضية ضد الجيش الملكي.

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كما عاد عمر كمال عبد الواحد للتشكيل على حساب باسم علي الذي بدأ المباراة الماضية.

وجاء تشكيل فيوتشر كالتالي:

الحارس: محمود عبد الرحيم جنش

الدفاع: عمر كمال عبد الواحد- محمود مرعي - علي الفيل - طارق طه.

الوسط: علي زعزع - كريم وليد - ناصر ماهر.

الهجوم: عبد الكبير الوادي - أحمد عاطف - محمد رضا "بوبو".

ويبدأ ياو أنور في التشكيل الأساسي للإسماعيلي على حساب عماد حمدي الذي بدأ المباراة الماضية ضد غزل المحلة.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

الحارس: محمد فوزي.

الدفاع: عصام صبحي - محمد هاشم - باهر المحمدي- محمد دسوقي.

الوسط: محمد حسن - محمد مخلوف - ياو أنور.

الهجوم: محمد الشامي - فراس شواط - أحمد مدبولي.

ويحتل فيوتشر المركز الثالث برصيد 38 نقطة بالتساوي مع بيراميدز صاحب المركز الثاني، بينما يحتل الإسماعيلي المركز الـ 17 المؤدي للهوبط برصيد 14 نقطة بفارق ثلاث نقاع عن إنبي صاحب المركز الـ 15.

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