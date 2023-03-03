قائمة الأرجنتين - حضور كل أبطال العالم.. وظهور أول لـ جارناتشو وكاربوني

أعلن ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين عن قائمة بلاده لخوض غمار التوقف الدولي المقبل.

وشهدت القائمة حضور الـ26 لاعبًا الذين حصدوا كأس العالم 2022 شهر ديسمبر الماضي في قطر.

كما ظهر أليخاندرو جارناتشو جناح مانشستر يونايتد الشاب، وفاكوندو بونانوتي لاعب وسط برايتون هوف ألبيون، وفالنتين كاربوني مهاجم إنتر ميلان لأول مرة.

وعاد جيوفاني لو سيلسو لاعب وسط فياريال الذي غاب عن كأس العالم للإصابة.

كما يتواجد نيكولاس جونزاليس جناح فيورنتينا الذي كان في قائمة كأس العالم لكنه أصيب وخرج منها في آخر لحظة.

ويحضر المخضرمون: ليونيل ميسي، وآنخل دي ماريا، ونيكولاس أوتاميندي بين آخرين.

وتخوض الأرجنتين مباراتين وديتين في الأسبوع الأخير من شهر مارس الجاري.

وتلعب الأرجنتين يوم 23 مارس أمام بنما في العاصمة بوينوس آيريس، ثم تواجه كوراساو في مدينة سانتياجو دل إستيرو.

#SelecciónMayor Lista de convocados para los dos amistosos ante Panamá y Curazao 📋🇦🇷 ¡Qué placer verte otra vez! 😍 pic.twitter.com/dffcxNtQLY — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) March 3, 2023

قائمة الأرجنتين:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا الإنجليزي) - خيرونيمو رولي (أياكس أمستردام الهولندي) - فرانكو أرماني (ريفر بليت)

الدفاع: خيرمان بيتزيلا (ريال بيتيس الإسباني) - كريستيان روميرو (توتنام هوتسبير الإنجليزي) - نيكولاس أوتاميندي (بنفيكا البرتغالي) - ليساندرو مارتينيز (مانشستر يونايتد الإنجليزي) - خوان فويث (فياريال الإسباني) - جونزالو مونتييل (إشبيلية الإسباني) - ناويل مولينا (أتليتكو مدريد الإسباني) - نيكولاس تاليافيجو (أوليمبيك ليون الفرنسي) - ماركوس أكونيا (إشبيلية الإسباني) - لاوتارو بلانكو (إلتشي الإسباني)

الوسط: لياندرو باريديس (يوفنتوس الإيطالي) - جيدو روديجير (ريال بيتيس الإسباني) - إنزو فيرنانديز (تشيلسي الإنجليزي) - ماكسيمو بيروني (مانشستر سيتي الإنجليزي) - إزيكييل بالاسيوس (باير ليفركوزن الألماني) - رودريجو دي بول (أتليتكو مدريد الإسباني) - فاكوندو بونانوتي (برايتون هوف ألبيون الإنجليزي) - تياجو ألمادا (أتلانتا يونايتد الأمريكي) - جيوفاني لو سيلسو (فياريال الإسباني) - أليكسيس ماك أليستر (برايتون هوف ألبيون الإنجليزي)

الهجوم: ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان الفرنسي) - آنخل دي ماريا (يوفنتوس الإيطالي) - خوليان ألفاريز (مانشستر سيتي الإنجليزي) - لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان الإيطالي) - أليخاندرو جارناتشو (مانشستر يونايتد الإنجليزي) - باولو ديبالا (روما الإيطالي) - آنخل مارتين كوريا (أتليتكو مدريد الإسباني) - أليخاندرو جوميز (إشبيلية الإسباني) - نيكولاس جونزاليس (فيورنتينا الإيطالي) - فالنتين كاربوني (إنتر ميلان الإيطالي) - إيميليانو بوينديا (أستون فيلا الإنجليزي)