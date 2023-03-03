باريس سان جيرمان يعلن غياب حكيمي ونيمار عن مواجهة نانت

أعلن نادي باريس سان جيرمان في بيان رسمي غياب ثلاثي الفريق أشرف حكيمي ونيمار وريناتو سانشيز عن مواجهة نانت المقبلة.

أشرف حكيمي النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة نانت غدا السبت على ملعب حديقة الأمراء في الجولة الـ 26 من الدوري الفرنسي.

وأشار النادي إلى أن أشرف حكيمي سيغيب على الرغم من تعافيه من الإصابة وانضمامه للتدريبات الجماعية ومن المخطط أن يعود إلى المشاركة مع الفريق في الأسبوع المقبل.

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية قد كشفت عن قيام المدعي العام بتوجيه تهمة الاغتصاب لأشرف حكيمي.

ويواصل نيمارعمليات التعافي من الإصابة التي لحقت به في الكاحل خلال مواجهة ليل وسيقوم اللاعب بإجراء فحوصات جديدة يوم الإثنين المقبل.

ريناتو سانشيز سيعود للتدريبات في الأسبوع المقبل بسبب إصابته في العضلة الأمامية.

ويلعب مصطفى محمد في صفوف نانت وسبق أن واجه باريس سان جيرمان مرتين منذ بداية الموسم الحالي.

وشارك مصطفى مع نانت منذ بداية الموسم الحالي في 38 مباراة ونجح خلالهم في تسجيل 8 أهداف وصناعة 5.

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة الدوري الفرنسي برصيد 60 نقطة وبفارق 8 نقاط عن مارسيليا صاحب المركز الثاني.

ويحتل نانت المركز الـ 13 برصيد 28 نقطة.