مباشر الدوري السعودي - اتحاد جدة (3) - (0) الخليج.. جووول الثالث

يستضيف نادي الخليج منافسه اتحاد جدة ضمن الجولة 19 من مناسفات الدوري السعودي.

وشهد التشكيل مشاركة الثنائي المصري طارق حامد وأحمد حجازي بصفة أساسية مع الفريق.

وعاد أحمد حجازي لتشكيلة الاتحاد الأساسية عقب غيابه عن مباراة الجولة الماضية ضد الرائد بسبب تراكم البطاقات.

ويقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة اتحاد جدة والخليج.

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ق73 أحمد شراحيلي يضيف الهدف الثالث لنادي الاتحاد

ق69 البرازيلي رومارينيو يسجل الهدف الثاني لنادي الاتحاد

ق54 عبد الرزاق حمد الله يسجل الهدف الأول لنادي الاتحاد من ركلة جزاء

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق38 تسديدة قوية من حمد الله على الطائر تمر بجوار مرمى الخليج

ق25 تسددية قوية من فابيو مارتينيز لاعب الخليج يبعدها جروهي حارس الاتحاد

ق17 هدف غير محتسب لنادي الاتحاد بداعي التسلل على المغربي عبد الرزاق حمدالله

ق5 حذر متبادل بين الفريقين في الدقائق الأولى

انطلاق المباراة