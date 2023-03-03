تشكيل اتحاد جدة - طارق حامد أساسي.. وعودة حجازي وحمد الله أمام الخليج

الجمعة، 03 مارس 2023 - 14:52

كتب : FilGoal

طارق حامد وحجازي وحمد الله في مواجهة الباطن

أعلن البرتغالي نونو سانتو مدرب اتحاد جدة عن تشكيل فريقه لمواجهة الخليج ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري السعودي للمحترفين.

وشهد التشكيل مشاركة الثنائي المصري طارق حامد وأحمد حجازي بصفة أساسية مع الفريق.

وعاد أحمد حجازي لتشكيلة الاتحاد الأساسية عقب غيابه عن مباراة الجولة الماضية ضد الرائد بسبب تراكم البطاقات.

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كما استعاد لاتحاد خدمات المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله أبعد تعافيه من نزلة برد حادة.

وجاء تشكيل الاتحاد لمواجهة الخليج كالتالي:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: مد الله العليان - أحمد حجازي - عمر هوساوي - أحمد بامسعود

خط الوسط: طارق حامد - إيجور كورنادو

أمامهما: برونو هنريكي - عبد العزيز البيشي - رومارينيو

خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله

طارق حامد حجازي
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