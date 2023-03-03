مؤتمر كلوب: لدينا أهدافنا الخاصة أمام يونايتد.. وأشعر بالسعادة من أجل راشفورد

شدد يورجن كلوب مدرب ليفربول على ثقته في قدرات فريه قبل المواجهة المرتقبة ضد مانشستر يونايتد.

ويستضيف ليفربول منافسه مانشستر يونايتد يوم الأحد على ملعب آنفيلد ضمن الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:"من المستحيل كمدرب لليفربول أن تكون سعيدا بشيء في مانشستر يونايتد ولكنني سعيد من أجل راشفورد. لقد خاض عاما صعبا بالموسم الماضي ولكنه عاد ليغير كل شيء، إنه يلعب بشكل رائع وبهدوء ويملك السرعة وكل شيء".

وأضاف "أتطلع دائما لمواجهة مانشستر يونايتد. إنها مباراة ضخمة أمام نادٍ كبير. نعلم انهم يمضون موسما أفضل منا ولكن هذا لا علاقة له بمباراة يوم الأحد"

وتابع "مع كل الإحصائيات السيئة هذا الموسم، لا يزال لدينا ثاني أكبر نسبة من الاستحواذ، وثاني أكبر عدد من التسديدات على المرمى"

وواصل "عندما خسرنا أمامهم في المباراة الأولى (الدور الأول)، لم يكن أحد مهتما بما فعلناه العام الماضي. إنهم يقدمون موسما أفضل ولكن هذا لا يعني شيئا لمباراة الأحد. لدينا أهدافنا الخاصة، وستكون دفعة قوية وعلينا أن نظهر أنه من الصعب اللعب ضدنا"

وكشف "جو جوميز قريب من العودة، لكنه ليس قريبا بما يكفي لمواجهة مانشستر يونايتد في نهاية هذا الأسبوع. أما عن فابينيو، يمكن للجميع رؤيته. الآن يرى الجميع أنه يتحسن. كنت سعيدا جدا بمباراته الأخيرة".

واختتم "الآن علينا أن نتخذ الخطوات التالية. لم يتم فعل أي شيء حتى الآن وهو أمر جيد بالنسبة لنا. نعلم جميعا أن كل شيء ممكن في كرة القدم. نحن بحاجة إلى استخدام جمهورنا في المباريات على أرضنا بالطريقة الصحيحة - حقا أريد أن أضغط على كل شيء خارج الموسم".

ويحتل مانشستر يوناتيد المركز الثالث في جدول تريتب الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة.

فيما يتواجد ليفربول في المركز السادس برصيد 39 نقطة.