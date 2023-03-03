وكالة الأنباء الفرنسية: المدعي العام يوجه تهمة الاغتصاب لـ أشرف حكيمي

كشفت وكالة الأنباء الفرنسية AFP عن توجيه تهمة الاغتصاب بشكل رسمي لأشرف حكيمي لاعب منتخب المغرب وفريق باريس سان جيرمان.

أشرف حكيمي النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وفقا للوكالة فإن المدعي العام في نانتير الضاحية الغربية لمدينة باريس قد وجه التهمة لحكيمي بالفعل.

وتم استجواب اللاعب أمس الخميس بعد اتهامه من امرأة تبلغ من العمر 24 عاما باغتصابها في منزل حكيمي في بولوني بيلانكور يوم 24 فبراير الماضي.

وظهر اللاعب في تدريبات باريس سان جيرمان اليوم بشكل طبيعي ولكن تحت إشراف قضائي وفقا لراديو مونت كارلو.

وكشفت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية في وقت سابق أن حكيمي الظهير الأيمن لباريس سان جيرمان قيد التحقيق بتهمة الاغتصاب.

ردت فاني كولين أحد أفراد المجموعة القانونية الخاصة بالمغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان على اتهامات اللاعب بالاغتصاب.

ردت فاني كولين أحد أفراد المجموعة القانونية الخاصة بالمغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان على اتهامات اللاعب بالاغتصاب.

وتعود بداية الأمر إلى 16 يناير عندما بدأ نقاش بين أشرف حكيمي والشابة عبر شبكة التواصل الاجتماعي انستاجرام، وفي يوم السبت 25 فبراير كانت الشابة قد ذهبت إلى منزل اللاعب في بولوني، على متن سيارة أوبر.

وفي منزل اللاعب، خرجت الأمور عن السيطرة حسب كلمات الشابة وأن اللاعب تعدى عليها رغما عنها.

وتمكنت الضحية من تحرير نفسها من المتهم بدفعه بعيدا وبعد الرحيل أرسلت رسالة إلى صديق جاء ليأخذها بعيدا.

ولم يشارك أشرف حكيمي في مباراة مارسيليا وباريس سان جيرمان بسبب الإصابة.

وفي نهاية هذا الأسبوع، كان اللاعب بمفرده في المنزل حسب الصور التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مع تواجد زوجته وطفلاهما في دبي لقضاء العطلة.