أندير هيريرا: الإصابات تمنعني من الاستمتاع بكرة القدم.. وفكرت في إلقاء المنشفة

الجمعة، 03 مارس 2023 - 12:17

كتب : FilGoal

هيريرا

كشف أندير هيريرا لاعب أتليتك بلباو عن مروره بفترة فكر خلالها باعتزال كرة القدم بسبب كثرة الإصابات.

أندير هيريرا

النادي : أتليتك بلباو

أتليتك بلباو

وقال هيريرا في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت الإسبانية: أنا أمر بأصعب لحظات مسيرتي بسبب المشاكل العضلية المتكرة التي بدأت منذ أكثر من عام بقليل".

وأكمل "بالنسبة لشخص مثلي شغوف بمهنته ويستمتع بها كل يوم الأمر صعب جدا، أشعر بنفس الطاقة والحماس الذين شعرت بهم طوال تاريخي ولكن الإصابات لا تسمح لي بالاستمتاع والسعادة".

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وتابع "أنا محاط بلاعبين محترفين لا يتوقفون عن مساعدتي ودعمي ولكن أحيانا كان يخطر ببالي أن ألقي بالمنشفة لكنني لن أسامح نفسي على ذلك".

وواصل "نية عائلتي هي تعليم بناتي المثابرة والتغلب على العقبات التي قد توجد على طول الطريق ورمي المنشفة سيكون عكس ذلك تماما".

وأضاف "ساستمر في البحث عن حلول وأعمل على العودة إلى فعل ما أحبه أكثر وأن أعيد الحب الذي وجدته من الناس حولي".

ويغيب هيريرا حاليا بسبب إصابة عضلية في سابقه اليمنى وهي خامس مشكلة عضلية يعاني منها منذ عودته إلى أتلتيك بلباو في الصيف الماضي.

نجم مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان السابق عاد لبلباو في بداية الموسم الماضي بعد 9 سنوات من رحيله عن الفريق.

وشارك صاحب الـ 33 عاما مع بلباو منذ عودته في 11 مباراة فقط بسبب الإصابات المتكررة وتمكن خلالهم من صنع هدف وحيد.

أندير هيريرا أتلتيك بلباو
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