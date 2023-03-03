سباحة - مروان القماش يحصد فضية فلوريدا.. والتونسي الحفناوي يتوج بالذهب

حصد السباح المصري مروان القماش الميدالية الفضية بسباق 400 متر سباحة حرة في سلسلة "برو سويم" في فورت لودريل بولاية فلوريدا الأمريكية.

فيما حصل السباح التونسي أحمد الحفناوي على الميدالية الذهبية بعد تفوقه على القماش وكيران سميث.

وسجل الحفناوي 3:46.2 دقائق ليتفوق على البطل المصري مروان القماش الذي سجل 3:47:34، فيما سجل الأميركي كيران سميث 3:48.02 دقائق.

وسبق للحفناوي أن حقق الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو عام 2021 عندما خطف ذهبية 400 متر حرة ليصبح ثاني سباح تونسي يتوج بذهبية أولمبية بعد أسامة الملولي الفائز بلقب 1500 متر في أولمبياد بكين 2008.

كما حقق الحفناوي فضية بطولة العالم في حوض قصير في سباق 1500 متر.