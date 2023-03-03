مودريتش: برشلونة عظيم بوجود غيابات أو لا.. وأثق في قدرة فريقي على قلب الأمور

الجمعة، 03 مارس 2023 - 11:40

كتب : FilGoal

لوكا مودريتش - ريال مدريد

شدد لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد على ثقته في قدرة فريقه على العودة وتحقيق الفوز ضد برشلونة على ملعب كامب نو.

وفاز برشلونة على ريال مدريد بهدف دون مقابل على ملعب سانتياجو برنابيو في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وقال مودريتش لشبكة TVE عقب المباراة: "الهزيمة مؤسفة لأننا لعبنا بشكل جيد اليوم ولكننا افقتدنا لبعض النجاح في الهجوم وصنعنا بعض الفرص ولم نتمكن من إنهائها".

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واستمر "من العار عدم تسجيل هدف واحد ضد برشلونة على الأقل للذهاب إلى مباراة الإياب بتعادل، ولكن يتبقى مباراة وعلينا أن نتحلى بالهدوء والثقة في قدرتنا على تحقيق الفوز هناك".

وتابع "نشعر بالتفاؤل في كل مباراة نلعبها، لا ننظر إلى غيابات برشلونة لأنه فريق عظيم سواء في وجود غيابات أو لا واليوم حلقنا فرص كافية للتسجيل ولكننا لم نسجل وهم من سجلوا لسوء حظنا".

وأضاف "لقد حققوا الفوز على الرغم من حقيقة أننا كنا أفضل وأنا أثق في فريقي وقدرتنا على قلب الأمور".

وتقام مباراة الإياب في الخامس من أبريل على ملعب كامب نو.

وهذه هي الخسارة الأولى لـ ريال مدريد على ملعبه في هذا الموسم.

وبات سيرجيو بوسكيتس أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ الكلاسيكو، متخطيا ليونيل ميسي أسطورة برشلونة وسيرخيو راموس أسطورة ريال مدريد.

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