تقرير: ساوثامبتون يحدد شرطين للتخلي عن براوس

الجمعة، 03 مارس 2023 - 11:36

كتب : FilGoal

جيمس وارد براوس - ساوثامبتون - مانشستر يونايتد

حدد ساوثامبتون شرطين للتخلي عن نجمه جيمس وارد براوس في الصيف المقبل.

وبحسب "talk sport" فإن ساوثامبتون لا يمانع رحيل وارد براوس حال هبوط الفريق بنهاية الموسم الجالي.

وأوضحت التقرير أن ساوثامبتون اشترط أيضا الحصول على 50 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن لاعبه المميز في تنفيذ الركلات الثابتة.

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ويعد توتنام أبرز المهتمين بالحصول على خدمات براوس الذي سجل 17 هدفا في الدوري الإنجليزي من ركلات ثابتة ويفصله هدف وحيد عن ديفيد بيكهام الذي يملك الرقم القياسي برصيد 18 هدف من ركلة ثابتة في المسابقة.

وسجل براوس هدف فوز ساوثامبتون على تشيلسي في ملعب ستامفورد بريدج ضمن الجولة 24 من الدوري الإنجليزي.

وأحرز جيمس براوس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 2+45 بعد تسديدة متقنة من ركلة حرة ثابتة سكنت شباك كيبا حارس البلوز.

صاحب الـ28 عاما خاض 395 مباراة مع ساوثامبتون وسجل 52 هدفا وصنع 51 آخرين في جميع المسابقات.

ويحتل ساوثامبتون المركز الأخير في جدول تريتب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة جمعهم خلال 24 مباراة.

توتنام ساوثامبتون جيمس وارد براوس
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