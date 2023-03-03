توتو ميركاتو: اتصالات برشلونة مع أمرابط مستمرة

الجمعة، 03 مارس 2023 - 11:12

كتب : FilGoal

سفيان أمرابط مع ماتيو كوفاسيتش - المغرب أمام كرواتيا

يواصل برشلونة سعيه لضم المغربي سفيان أمرابط بداية من الموسم المقبل.

أمرابط عاد إلى صفوف فيورنتينا بشكل دائم منذ صيف 2020، وينتهي عقده في 2024.

وبحسب موقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي، فإن وكلاء أمرابط مازالو على اتصال مع إدارة برشلونة.

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وأوضح التقرير أن برشلونة يضع أمرابط على رأس أولوياته في حال رحيل الإيفواري فرانك كيسي الصيف المقبل.

صحيفة "ماركا" الإسبانية كشفت في وقت سابق عن كواليس فشل انتقال سفيان أمرابط إلى برشلونة في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الشتوية الماضية.

وبحسب التقارير فإن إدارة نادي فيورنتينا كانت السبب الرئيسي في عرقلة الصفقة بحجة أنها "لا يمكن أن تتم في اليوم الأخير من السوق".

وأوضح التقارير أن أمرابط عرض نفسه على برشلونة وقدم عرضا للانتقال إليه على سبيل الإعارة مع بند الشراء الإلزامي.

الأمر الذي رفضة برشلونة بشكل قاطع ثم حسّن وكلاء النجم المغربي العرض وجعلوه بند شراء اختياري.

وأفاد التقارير بأن إدارة برشلونة أعجبت بالأمر وقدمت عرضا إلى فيرونتينا قبل ساعات من إغلاق السوق لكن قوبل بالرفض بسبب عدم وجود بديل للاعب في الفريق.

أمرابط خاض 90 مباراة بقميص الفيولا في جميع المسابقات وسجل هدفا وحيدا.

اللاعب صاحب ال26 عام ساهم في حصول أسود الأطلس على المركز الرابع كأول فريق إفريقي وعربي يحقق ذلك الإنجاز التاريخي.

برشلونة فيورنتينا سفيان أمرابط
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