مضاعفة عدد الفرق.. تغيير نظام كأس ملك السعودية

الجمعة، 03 مارس 2023 - 10:55

كتب : FilGoal

كأس ملك السعودية

أقر الاتحاد السعودي لكرة القدم نظاما جديدا لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين "كأس ملك السعودية" بداية من الموسم المقبل.

وأعلن الاتحاد السعودي تغيير نظام كأس ملك السعودية بداية من الموسم المقبل 2023-2024 لتضم المسابقة 32 فريقا.

وكشف اتحاد الكرة السعودي عقب اجتماعه عن زيادة عدد فرق كأس الملك من 16 نادي إلى 32 بداية من الموسم المقبل.

أخبار متعلقة:
مواعيد مباريات الجمعة 3 مارس - الزمالك ضد بيراميدز.. ورونالدو يواجه الباطن قائمة أوروجواي - بدون الحرس القديم بأكمله.. 33 لاعبا لمواجهتي اليابان وكوريا الجنوبية تشافي: ريال مدريد بالكاد امتلك أي فرص.. والدفاع جزء من هذه الرياضة أنشيلوتي: برشلونة لعب بالطريقة التي لا يرغبها.. ولدينا كل الثقة في العالم بقدرتنا على العودة

بطولة كأس الملك حتى الموسم الحالي كانت تشهد 16 ناديا فقط وهم أندية دوري المحترفين ومع زيادة عدد الفرق بدوري المحترفين بداية من الموسم المقبل إلى 18 سيتم إضافة 14 نادي من دوري الدرجة الأولى "دوري يلو" وفقا لترتيب الجدول ليصبح عدد الفرق المشاركة في كأس الملك 32 نادي.

ويحمل نادي الفيحاء لقب التسخة الماضية من كأس ملك السعودية بعدما فاز على الهلال بركلات الترجيح.

كما شهد الاجتماع اطلع المجلس على خطة استضافة كأس العالم للأندية، مشيدا بالعمل الجماعي مع وزارة الرياضة والجهات المعنية في وضع الترتيبات اللازمة للاستضافة.

وتستضيف مدينة جدة السعودية منافسات النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية 2023.

الاتحاد السعودي لكرة القدم
نرشح لكم
الدوري السعودي - الهلال يفرط في نقطتين في الدقيقة +99 أمام الوحدة كرة الصالات – منتخب مصر يخسر من السعودية برباعية في بطولة تايلاند بقيادة موسمياني.. أهلي جدة يواصل مطاردة "حزم أوباما" على صدارة دوري يلو السعودي الهلال يعلن تفاصيل إصابة ومدة غياب موسى ماريجا الدوري السعودي - نونو سانتو في حيرة بسبب أجانب اتحاد جدة للمرة الثالثة في تاريخه.. المنتخب السعودي للناشئين بطلا لكأس العرب لكرة اليد حازم فتوح: نادي الباطن كلفني بالتفاوض مع الأهلي بشأن أفشة في يناير.. والأحمر رفض الدوري السعودي - عودة حجازي وشراحيلي تنهي مخاوف نونو سانتو
أخر الأخبار
توتو ميركاتو: اتصالات برشلونة مع أمرابط مستمرة 5 دقيقة | ميركاتو
مضاعفة عدد الفرق.. تغيير نظام كأس ملك السعودية 22 دقيقة | السعودية
مواعيد مباريات الجمعة 3 مارس - الزمالك ضد بيراميدز.. ورونالدو يواجه الباطن 36 دقيقة | الكرة المصرية
قائمة أوروجواي - بدون الحرس القديم بأكمله.. 33 لاعبا لمواجهتي اليابان وكوريا الجنوبية 9 ساعة | أمريكا
تشافي: ريال مدريد بالكاد امتلك أي فرص.. والدفاع جزء من هذه الرياضة 10 ساعة | الدوري الإسباني
أنشيلوتي: برشلونة لعب بالطريقة التي لا يرغبها.. ولدينا كل الثقة في العالم بقدرتنا على العودة 10 ساعة | الدوري الإسباني
ريال مدريد يوضح لـ في الجول حقيقة غياب فينيسيوس عن إياب نصف نهائي الكأس ضد برشلونة 10 ساعة | الدوري الإسباني
بوسكيتس: نتيجة الكلاسيكو تمنحنا أفضلية ولكن لم نتأهل بعد.. وفخور بالرقم القياسي 10 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا تقول اللوائح بعد قرار تأييد حبس رئيس الزمالك 2 بيان - وزارة الرياضة تكشف مصير رئاسة الزمالك بعد تأييد حبس مرتضى منصور 3 الصعود الثاني في المجلس.. من هو سليمان وهدان الرئيس المؤقت لنادي الزمالك 4 الاتحاد العربي يعلن عن المشاركين الأربعة في الدور التمهيدي من بطولة الأندية