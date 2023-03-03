مضاعفة عدد الفرق.. تغيير نظام كأس ملك السعودية

أقر الاتحاد السعودي لكرة القدم نظاما جديدا لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين "كأس ملك السعودية" بداية من الموسم المقبل.

وأعلن الاتحاد السعودي تغيير نظام كأس ملك السعودية بداية من الموسم المقبل 2023-2024 لتضم المسابقة 32 فريقا.

وكشف اتحاد الكرة السعودي عقب اجتماعه عن زيادة عدد فرق كأس الملك من 16 نادي إلى 32 بداية من الموسم المقبل.

بطولة كأس الملك حتى الموسم الحالي كانت تشهد 16 ناديا فقط وهم أندية دوري المحترفين ومع زيادة عدد الفرق بدوري المحترفين بداية من الموسم المقبل إلى 18 سيتم إضافة 14 نادي من دوري الدرجة الأولى "دوري يلو" وفقا لترتيب الجدول ليصبح عدد الفرق المشاركة في كأس الملك 32 نادي.

ويحمل نادي الفيحاء لقب التسخة الماضية من كأس ملك السعودية بعدما فاز على الهلال بركلات الترجيح.

كما شهد الاجتماع اطلع المجلس على خطة استضافة كأس العالم للأندية، مشيدا بالعمل الجماعي مع وزارة الرياضة والجهات المعنية في وضع الترتيبات اللازمة للاستضافة.

وتستضيف مدينة جدة السعودية منافسات النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية 2023.