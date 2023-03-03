مواعيد مباريات الجمعة 3 مارس - الزمالك ضد بيراميدز.. ورونالدو يواجه الباطن

الجمعة، 03 مارس 2023 - 10:42

كتب : FilGoal

الزمالك - بيراميدز

تستأنف اليوم مباريات الجولة الـ 20 من الدوري المصري الممتاز بمباراتين هامتين على صراع المربع الذهبي.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الجمعة 3 مارس والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

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فيوتشر × الإسماعيلي.. 5:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.

بيراميدز × الزمالك.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس.

دوري أبطال إفريقيا

الوداد × فيتا كلوب.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

الدوري الإسباني

ريال سوسيداد × قادش.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الإيطالي

نابولي × لاتسيو.. 9:45 مساء - أبوظبي الرياضية بريميوم 1.

الدوري السعودي

النصر × الباطن.. 7:30 - SSC سبورتس.

الخليج × الاتحاد.. 3:00 مساء - SSC سبورتس.

الرائد × الاتفاق.. 3:00 مساءSSC سبورتس.

الدوري الفرنسي

نيس × أوكسير.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

الدوري الألماني

بوروسيا دورتموند × لايبزج.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 3.

دوري الدرجة الثانية المصري

الفيوم × أسمنت أسيوط.. 3:00 مساء.

منتخب السويس × وادي دجلة.. 3:00 مساء.

كهرباء الإسماعيلية × النصر.. 3:00 مساء.

إيسترن كومباني × الإعلاميين.. 3:00 مساء.

العبور بالقليوبية × الترسانة.. 3:00 مساء.

المستقبل سبورت × القناة.. 3:00 مساء.

زد × الإنتاج الحربي.. 3:00 مساء.

بتروجت × بورتو السويس.. 3:00 مساء.

الدوري البرتغالي

بنفيكا × فامليسياو.. 11:15 - SSC سبورتس.

الدوري التركي

ألانيا سبور × باشاك شهير.. 7:00 مساء.

كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عاما

تونس × الكونغو.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

جامبيا × جنوب السودان.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة.

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