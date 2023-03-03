مواعيد مباريات الجمعة 3 مارس - الزمالك ضد بيراميدز.. ورونالدو يواجه الباطن
الجمعة، 03 مارس 2023 - 10:42
كتب : FilGoal
تستأنف اليوم مباريات الجولة الـ 20 من الدوري المصري الممتاز بمباراتين هامتين على صراع المربع الذهبي.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الجمعة 3 مارس والقنوات الناقلة.
الدوري المصري
فيوتشر × الإسماعيلي.. 5:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.
بيراميدز × الزمالك.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس.
دوري أبطال إفريقيا
الوداد × فيتا كلوب.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
الدوري الإسباني
ريال سوسيداد × قادش.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
الدوري الإيطالي
نابولي × لاتسيو.. 9:45 مساء - أبوظبي الرياضية بريميوم 1.
الدوري السعودي
النصر × الباطن.. 7:30 - SSC سبورتس.
الخليج × الاتحاد.. 3:00 مساء - SSC سبورتس.
الرائد × الاتفاق.. 3:00 مساءSSC سبورتس.
الدوري الفرنسي
نيس × أوكسير.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2.
الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند × لايبزج.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 3.
دوري الدرجة الثانية المصري
الفيوم × أسمنت أسيوط.. 3:00 مساء.
منتخب السويس × وادي دجلة.. 3:00 مساء.
كهرباء الإسماعيلية × النصر.. 3:00 مساء.
إيسترن كومباني × الإعلاميين.. 3:00 مساء.
العبور بالقليوبية × الترسانة.. 3:00 مساء.
المستقبل سبورت × القناة.. 3:00 مساء.
زد × الإنتاج الحربي.. 3:00 مساء.
بتروجت × بورتو السويس.. 3:00 مساء.
الدوري البرتغالي
بنفيكا × فامليسياو.. 11:15 - SSC سبورتس.
الدوري التركي
ألانيا سبور × باشاك شهير.. 7:00 مساء.
كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عاما
تونس × الكونغو.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
جامبيا × جنوب السودان.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة.