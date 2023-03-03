مواعيد مباريات الجمعة 3 مارس - الزمالك ضد بيراميدز.. ورونالدو يواجه الباطن

تشافي: ريال مدريد بالكاد امتلك أي فرص.. والدفاع جزء من هذه الرياضة

أنشيلوتي: برشلونة لعب بالطريقة التي لا يرغبها.. ولدينا كل الثقة في العالم بقدرتنا على العودة