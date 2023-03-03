تشافي: ريال مدريد بالكاد امتلك أي فرص.. والدفاع جزء من هذه الرياضة

الجمعة، 03 مارس 2023 - 01:04

كتب : FilGoal

تشافي - فيران توريس

أبدى تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة عدم رضاه عن فقدان فريقه للاستحواذ أمام ريال مدريد، رغم إشادته بالدفاع في فوز الفريق بالكلاسيكو 1-0 في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وقال تشافي في تصريحاته عقب المباراة: "القليل من الكرة والدفاع الجيد؟ هذه لم تكن خطتنا، بل كنا نريد الحصول على الاستحواذ واللعب في ملعب الخصم، ولكن ريال مدريد كان متفوقا في ذلك وهذه الأشياء تحدث".

وأضاف "على سبيل المثال في أوروبا، نريد دائما الدفاع عن طريق الاحتفاظ بالكرة، ولكن أحيانا لا يمكنك الحصول عليها".

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وأوضح "ريال مدريد بالكاد امتلك أي فرص وهذا أظهر أننا كنا استثنائيين في الدفاع على الأقل، والدفاع جزء من هذه الرياضة".

وواصل تشافي "نريد السيطرة دائما بالاستحواذ وخلق المزيد من الفرص. اليوم لم تكن المباراة التي نريدها، ولكن هذا ريال مدريد. كيف يمكنك انتزاع الكرة من توني كروس ولوكا مودريتش؟ الأمر صعب للغاية، ولكني أكرر، كنا خارقين للعادة في الدفاع".

وتابع "إن خسرنا ما كان الكثير ليتغير، لأن هناك مباراة أخرى متبقية. الفوز في سانتياجو بيرنابيو يرفع المعنويات بالطبع، ولكننا لا زلنا نملك مباراة أخرى في أبريل".

وأكمل "البعض يقول أن ما حدث خيانة لأسلوبنا؟ الخصم هو من دفعنا للعب بهذا الشكل، ولم نملك الدقة اللازمة مع الكرة، ولكننا نتحدث عن خصم يضغطك طوال المباراة. لم نقُم بخيانة أسلوبنا، بل هذا ما قادونا إليه. يجب أن تعرف كيف تدافع أيضا".

وعن مواجهة رونالد أراوخو مع فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد قال تشافي: "بالنسبة لي هو أحد أفضل المدافعين في العالم. ماركوس ألونسو وأليخاندرو بالدي لعبا مباراة رائعة أيضا. أنا سعيد بعمل الفريق الدفاعي".

وأضاف "ريال مدريد هو المرشح بالنسبة لي لأنه فريق عظيم، ولكن اليوم حجمنا فينيسيوس جونيور الذي عادة ما ينال 6 أو 7 فرص، ولم يفعل ذلك اليوم. إنهم أبطال الدوري ودوري الأبطال".

واختتم ردا على سؤاله عن نسبة استحواذ برشلونة التي وصلت إلى 35%: "لست سعيدا بذلك، ولكن الفريق قاوم بشكل جيد".

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