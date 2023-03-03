أنشيلوتي: برشلونة لعب بالطريقة التي لا يرغبها.. ولدينا كل الثقة في العالم بقدرتنا على العودة

شدد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد أن لديه كل الثقة بقدرة فريقه على العودة في مباراة الإياب بنصف نهائي كأس ملك إسبانيا ضد برشلونة.

وخسر ريال مدريد من برشلونة في ذهاب الكأس على ملعب سانتياجو بيرنابيو بهدف دون مقابل.

وقال أنشيلوتي عبر قناة TDP: "الفريق لعب بشكل جيد، برشلونة لعب بالطريقة التي لا يرغبها، لم نكن جيدين في الثلث الهجومي، الهزيمة تؤلم، لكن لدينا مباراة إياب يمكننا الفوز بها والتأهل".

وأضاف "كان من الصعب أن نجد مساحات، كانوا قريبين من بعضهم البعض، ليس لدي ما أقوله، أنا سعيد للغاية ومتحمس لتكرار نفس الأمر في مباراة العودة".

وأكمل عن الفرص المهدرة: "لعبنا المباراة التي علينا خوضها، ضغطنا بحدّة وافتقدنا التسجيل، لم يفعلوا شيئا للتسجيل، لم نكن محظوظين في الهدف، ولدينا 90 دقيقة أخرى".

وأتم "لدى برشلونة الأفضلية في التأهل، لكن لدينا كل الثقة في العالم بقدرتنا على العودة".

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كيسيه يفتتح التسجيل ⚽️



ريال مدريد 0 × 1 برشلونة#ريال_مدريد_برشلونة⁩⁩ | ⁦#SSC pic.twitter.com/FVvNgRwewK — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 2, 2023

وتقام مباراة الإياب في الخامس من أبريل على ملعب كامب نو.

وهذه هي الخسارة الأولى لـ ريال مدريد على ملعبه في هذا الموسم.

وبات سيرجيو بوسكيتس أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ الكلاسيكو، متخطيا ليونيل ميسي أسطورة برشلونة وسيرخيو راموس أسطورة ريال مدريد.