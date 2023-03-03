ريال مدريد يوضح لـ في الجول حقيقة غياب فينيسيوس عن إياب نصف نهائي الكأس ضد برشلونة

الجمعة، 03 مارس 2023 - 00:34

كتب : حسام أحمد

فينيسيوس جونيور وفرينكي دي يونج

أوضح خوان كاميلو المتحدث الرسمي لـ ريال مدريد حقيقة غياب فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد عن مباراة الإياب ضد برشلونة في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وتحصل الجناح البرازيلي على بطاقة صفراء في الشوط الأول بعدما أسقط فرينيكي دي يونج في منتصف الملعب بدون كرة.

وأصبح في حوزة فينيسيوس 3 بطاقات صفراء في النسخة الحالية من كأس ملك إسبانيا ما هدده بالغياب عن المشاركة في البطولة.

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وقال المتحدث الرسمي لـ ريال مدريد عبر FilGoal.com: " فينيسيوس جونيور لن يغيب عن مباراة الإياب ضد برشلونة بسبب البطاقة الصفراء".

وأوضح "السبب هو أن يتم رفع البطاقات الصفراء من المسابقة بعد نهاية ربع النهائي".

وهو ما يعني أن البطاقة الصفراء التي تحصل عليها فيني هي الأولى بعد إلغاء ما تحصل عليه سابقا في البطولة.

وبالتالي فأن البرازيلي لن يغيب عن مباراة الإياب دون التأثر بالبطاقات الصفراء.

وارتفع رصيد البطاقات الصفراء التي تحصل عليها الجناح الموسم الحالي إلى 9 بواقع 5 في الدوري الإسباني و3 في كأس ملك إسبانيا و1 في دوري أبطال أوروبا.

وخسر ريال مدريد من برشلونة في ذهاب الكأس على ملعب سانتياجو بيرنابيو بهدف دون مقابل.

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