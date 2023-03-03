بوسكيتس: نتيجة الكلاسيكو تمنحنا أفضلية ولكن لم نتأهل بعد.. وفخور بالرقم القياسي

الجمعة، 03 مارس 2023 - 00:30

كتب : FilGoal

سيرجيو بوسكيتس - برشلونة

حذر سرجيو بوسكيتس قائد فريق برشلونة من الانخداع بنتيجة مباراة الذهاب بين فريقه وريال مدريد في نصف نهائي كأس الملك في إسبانيا.

وكان برشلونة قد حقق نتيجة رائعة خارج ملعبه أمام ريال مدريد بالفوز بهدف دون مقابل في ذهاب نصف نهائي كأس الملك والذي أقيم على ملعب سنتياجو برنابيو.

وقال بوسكيتس: "أعتقد أنه فوز مهم ولكن لا يزال هناك مباراة متبقية، علينا عدم المبالغة في ذلك".

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وأوضح "لعبنا بشكل جيد وخاصة عندما لم تكن لدينا الكرة وكان ذلك في العديد من مراحل المباراة، ولم نعاني كثيرا، أعتقد أننا تنافسنا بشكل جيد".

وتابع بوسكيتس "حاولنا التحلي بالصبر والكرة ليست معنا من أجل التخلص من ضغطهم بشكل أفضل، ما يهم الآن هو النتيجة التي تمنحنا أفضلية".

وشدد قائد فريق برشلونة "ربما لدينا ميزة طفيفة بسبب النتيجة ولكنها ليس نتيجة نهائية بالنسبة لي".

وبالحديث عن رقمه القياسي قال بوسكيتس: "من دواعي سروري أن أكون اللاعب صاحب أكثر مشاركة في مباريات الكلاسيكو".

وأضاف "خوض مباريات مثل هذه تكون الأفضل لأي لاعب".

وكان بوسكيتس قد حقق رقما قياسيا كأكثر لاعب خوضا لمباريات الكلاسيكو بلعب 46 مباراة.

واختتم بوسكيتس تصريحاته "نعاني من الكثير من الإصابات ولا يزال هناك الكثير للقيام به، الفريق سيتطور وعلينا الاستمرار في التحسن، لم نعود بعد".

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