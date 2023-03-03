كورتوا: برشلونة انتصر عندما لم يستحق الفوز

يرى تيبو كورتوا حارس ريال مدريد أن برشلونة فاز في الوقت الذي لم يستحق فيه ذلك، خلال مواجهة ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وخسر ريال مدريد بهدف عكسي سجله إيدر ميليتاو بالخطأ في مرماه بالشوط الأول.

وقال كورتوا بعد نهاية اللقاء لـ TDP الإسبانية: "سيطرنا على اللقاء، أصبحوا يدافعون بعض الشيء، ونحن استقبلنا هدفا بسوء حظ، فازوا عندما لم يستحقوا الفوز".

وأضاف "من الصعب علينا أن نسدد ونصنع فرصا، ولعبنا مباراة بسيطرة لكننا لم نجد أي فرصة".













































وتابع "دافعوا بشكل جيد واستقبلوا أهدافا قليلة، لم تكن التمريرة الأخيرة جيدة".

وأكمل "عندما لا تفوز على برشلونة يكون الأمر سيئا، الأمر لن يؤثر على باقي المسابقات".

وأتم "يوم الأحد سنحاول الفوز بالمباراة، ونواصل، وسنرى كيف سنصل إلى هناك".

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كيسيه يفتتح التسجيل ⚽️



ريال مدريد 0 × 1 برشلونة#ريال_مدريد_برشلونة⁩⁩ | ⁦#SSC pic.twitter.com/FVvNgRwewK — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 2, 2023

وتقام مباراة الإياب في الخامس من أبريل على ملعب كامب نو.

وهذه هي الخسارة الأولى لـ ريال مدريد على ملعبه في هذا الموسم.

وبات سيرجيو بوسكيتس أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ الكلاسيكو، متخطيا ليونيل ميسي أسطورة برشلونة وسيرخيو راموس أسطورة ريال مدريد.