بافار: فشل الانتقال لـ إنتر؟ لا أحب الاستسلام في منتصف الرحلة

الجمعة، 03 مارس 2023 - 00:12

كتب : FilGoal

بنجامين بافارد

أوضح الفرنسي بنيامين بافار حقيقة رفضه الانتقال لصفوف إنتر في سوق الانتقالات الشتوية الماضية.

وارتبط الظهير الفرنسي بالانتقال لصفوف إنتر لكن تعطل انتقاله.

وقال بافار لشبكة سبورت 1: "لم أقل مطلقا إني أريد الرحيل، أعلم جيدا أنني في فريق كبير، الأجواء رائعة ومنظمة كبيرة".

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وأكمل "أشعر بالراحة هنا، أحب النادي والجماهير وآمل أن أحقق أشياء كبيرة الموسم الحالي".

وواصل "الانتقال إلى إنتر؟ لا أحب الاستسلام في منتصف الرحلة، هدفي هو البقاء مع بايرن ميونيخ".

وأتم "أركز على تقديم كل شيء للنادي والفريق، وأريد الفوز بالعديد من الألقاب الممكنة مع بايرن ميونيخ".

وخاض بافار 29 مباراة الموسم الجاري مع البافاري سجل خلالها 4 أهداف وصنع 1.

ومنذ انتقاله إلى بايرن في صيف 2018 شارك في 148 مباراة سجل 9 وصنع 12.

ويستطيع الفرنسي البالغ 26 عاما من اللعب في مركزي الظهير الأيمن وقلب الدفاع.

بايرن ميونيخ إنتر بنيامين بافارد
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