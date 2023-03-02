NBA - ليكرز يعلن إصابة ليبرون جيمس ومدة غيابه

الخميس، 02 مارس 2023 - 23:45

كتب : FilGoal

ليبرون جيمس

أعلن نادي لوس أنجلوس ليكرز لكرة السلة غياب نجمه ليبرون جيمس لمدة 3 أسابيع.

وأشار بيان النادي "تم تقييم حالة ليبرون جيمس من قبل أطباء فريق ليكرز والطاقم الطبي، وأثبتت أنه تعرض لإصابة في وتر القدم اليمنى".

وأضاف "ستتم إعادة تقييم حالة جيمس في غضون 3 أسابيع تقريبا".

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وسبق أن أًصيب ليبرون في يده اليمنى بالشوط الأول، وغاب عن الشوط الثاني في مباراة كل النجوم الشهر الماضي.

وأصبح ليبرون جيمس في الشهر الماضي أكثر من سجل نقاط في تاريخ الدوري الأمريكي لكرة السلة NBA.

وسجل ليبرون 38 نقطة في خسارة فريقه لوس أنجلوس ليكرز ضد أوكلاهوما سيتي بنتيجة 133-130 ولكنه كان أكبر مسجل للنقاط في المبارة.

ووصل ليبرون للنقطة رقم 38390 خلال مسيرته حينها ليحطم رقم عبد الجبار الذي سجل 38387 نقطة خلال مسيرته ليصبح أكثر لاعب تسجيلا للنقاط في تاريخ البطولة.

وخلال مسيرته حتى الآن تعدى ليبرون جيمس الـ 10 آلاف صناعة ومثلهم في استرداد الكرة.

صاحب الـ 38 عاما كان شدد على أنه لن يعتزل لعب كرة السلة حتى يلعب مع ابنه لمدة موسم على الأقل أولا.

لوس أنجلوس ليكرز ليبرون جيمس الدوري الأمريكي لكرة السلة
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