NBA - ليكرز يعلن إصابة ليبرون جيمس ومدة غيابه

أعلن نادي لوس أنجلوس ليكرز لكرة السلة غياب نجمه ليبرون جيمس لمدة 3 أسابيع.

وأشار بيان النادي "تم تقييم حالة ليبرون جيمس من قبل أطباء فريق ليكرز والطاقم الطبي، وأثبتت أنه تعرض لإصابة في وتر القدم اليمنى".

وأضاف "ستتم إعادة تقييم حالة جيمس في غضون 3 أسابيع تقريبا".

LeBron James has been evaluated by Lakers team physicians and medical staff, and it has been determined that he has sustained a right foot tendon injury. James will be reevaluated in approximately three weeks. — Los Angeles Lakers (@Lakers) March 2, 2023

وسبق أن أًصيب ليبرون في يده اليمنى بالشوط الأول، وغاب عن الشوط الثاني في مباراة كل النجوم الشهر الماضي.

وأصبح ليبرون جيمس في الشهر الماضي أكثر من سجل نقاط في تاريخ الدوري الأمريكي لكرة السلة NBA.

وسجل ليبرون 38 نقطة في خسارة فريقه لوس أنجلوس ليكرز ضد أوكلاهوما سيتي بنتيجة 133-130 ولكنه كان أكبر مسجل للنقاط في المبارة.

ووصل ليبرون للنقطة رقم 38390 خلال مسيرته حينها ليحطم رقم عبد الجبار الذي سجل 38387 نقطة خلال مسيرته ليصبح أكثر لاعب تسجيلا للنقاط في تاريخ البطولة.

وخلال مسيرته حتى الآن تعدى ليبرون جيمس الـ 10 آلاف صناعة ومثلهم في استرداد الكرة.

صاحب الـ 38 عاما كان شدد على أنه لن يعتزل لعب كرة السلة حتى يلعب مع ابنه لمدة موسم على الأقل أولا.