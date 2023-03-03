بالنيران الصديقة.. برشلونة يعبر الكلاسيكو الأول وينهي حصانة ملعب ريال مدريد

الجمعة، 03 مارس 2023 - 00:02

كتب : FilGoal

هدف برشلونة في مرمى ريال مدريد

تغلب برشلونة على مضيفه ريال مدريد بهدف دون رد في الكلاسيكو الذي جمعهما على ملعب سانتياجو بيرنابيو في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

سجل إيدر ميليتاو هدف المباراة الوحيد بالخطأ في مرماه في الدقيقة 26.

وانتهى الذهاب على الجانب الآخر أمس -الأربعاء- بفوز أوساسونا على ضيفه أتلتيك بلباو بهدف دون رد سجله عبد الصمد الزلزولي.

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وتقام مباراة الإياب في الخامس من أبريل على ملعب كامب نو.

وبات سيرجيو بوسكيتس أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ الكلاسيكو، متخطيا ليونيل ميسي أسطورة برشلونة وسيرخيو راموس أسطورة ريال مدريد.

هدف يلغى وآخر يحتسب

انطلق لوكا مودريتش في الدقيقة الأولى وسدد في الشباك من الخارج، ولكن الحكم المساعد رفع رايته.

وفي الدقيقة 7 اخترق فينيسيوس جونيور وسدد بجوار القائم.

وسجل ريال مدريد الهدف الأول في الدقيقة 12 بعرضية من فينيسيوس تسلمها كريم بنزيمة وسدد منها في الشباك، ولكن لم يحتسب الهدف بداعي التسلل.

وسدد مودريتش من جديد على حدود المنطقة في الدقيقة 15، ولكن الكرة اصطدمت بالدفاعات الكتالونية.

وتلقى فينيسيوس جونيور أول إنذارات المباراة بعد إسقاط قوي منه للهولندي فرينكي دي يونج في الدقيقة 24.

الهدف الكتالوني أتى في الدقيقة 26 بتسديدة من فرانك كيسي اصطدمت بإيدر ميليتاو، وفشل ناتشو فيرنانديز في إبعادها لتسكن شباك تيبو كورتوا.

وبعد المراجعة أيدت تقنية الفيديو صحة الهدف.

وحاول لوكا مودريتش تعديل النتيجة بتسديدة جاورت القائم في الدقيقة 34، وفي الدقيقة 41 سدد داني كارباخال فوق العارضة.

فيما اختتم الشوط الأول بإنذار رافينيا بعد جذبه لفينيسيوس جونيور.

حاول فينيسيوس بتسديدة أبعدها الدفاع في الدقيقة 49، وفي الدقيقة 55 نال ناتشو فيرنانديز بطاقة صفراء بعد تدخل قوي ضد رافينيا.

وفي الدقيقة 66 نال كيسي إنذارا بعد تدخل قوي ضد كارباخال، فيما حل رودريجو بدلا من ناتشو في الدقيقة التالية.

على الجانب الآخر أتى أنسو فاتي بدلا من رافينيا في الدقيقة 69، وبعد 3 دقائق فقط، أبعد تسديدة كيسي من مرمى ريال مدريد!

وحل أوريليان تشواميني بدلا من توني كروس في الدقيقة 74، فيما أتى ألفارو رودريجيز بدلا من لوكا مودريتش في الدقيقة 84.

على الجانب الآخر حل سيرجي روبرتو بدلا من فيران توريس في الدقيقة 86.

وفي الدقيقة 90 سدد رودريجو كرة مرت بجوار القائم، لتنتهي المباراة بفوز برشلونة 1-0.

وهذه هي الخسارة الأولى لـ ريال مدريد على ملعبه في هذا الموسم.

وتقام مباراة الإياب في الخامس من أبريل على ملعب كامب نو.

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