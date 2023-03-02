كرة طائرة - الزمالك يعلن مشاركته في بطولتي إفريقيا لـ الرجال والسيدات

وافق مجلس إدارة نادي الزمالك على المشاركة في بطولتي إفريقيا للرجال والسيدات في الكرة الطائرة.

وتقام بطولة إفريقيا للرجال خلال الفترة من 9 إلى 22 مايو في تونس.

بينما تلعب بطولة إفريقيا للسيدات خلال الفترة من 13 إلى 26 مايو في تونس أيضا.

وكشف موقع الزمالك الرسمي عن موافقة مجلس إدارة النادي على المشاركة في البطولتين.

وكشف أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على ألعاب الصالات أن مرتضى منصور سبق وأعلن موافقته على المشاركة في البطولتين.

وطالب بدعم الفريقين بصورة كاملة لتحقيق نتائج جيدة في البطولة خاصة أن الزمالك يشارك في منافسات الرجال بصفقته حامل لقبي الدوري والكأس.

ويحرض مجلس الإدارة على توفير متطلبات الفريقين وتجهيزهما بصورة جيدة للمنافسة.

ويستعد فريق سيدات الزمالك لمواجهة الأهلي مساء غدا الجمعة في ختام الدور قبل النهائي من بطولة الدوري الممتاز.

أما فريق الزمالك للرجال فيستعد لاستئناف النشاط المحلي بخوض مباريات الدوري والكأس بعد فترة توقف لتنظيم مصر البطولة العربية للأندية.