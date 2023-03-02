الأهلي يعتذر عن عدم المشاركة في البطولة العربية

الخميس، 02 مارس 2023 - 22:23

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - بيان رسمي

أعلن النادي الأهلي اعتذاره عن عدم المشاركة في البطولة العربية، وذلك في بيان رسمي.

جاء ذلك بسبب الرؤية الفنية في ظل تلاحم المواسم وضغط المباريات، بحسب خطاب النادي الأحمر إلى الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأبرز الأهلي حقيقة أن الموسم المحلي سينتهي في 15 يوليو بينما تبدأ البطولة العربية يوم 20 من الشهر ذاته.

وجاء نص البيان كالتالي:

أرسل النادي خطابًا اليوم للاتحاد المصري لكرة القدم، أكد فيه على تقديره للدعوة الكريمة التي تلقاها للمشاركة في البطولة العربية، المقرر إقامتها بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وجاء في الخطاب أنه بقدر رغبة النادي في تلبية الدعوة الكريمة إلا أنه يتعذر مشاركة فريق الأهلي في هذه البطولة، وفقًا للرؤية الفنية، وبسبب تلاحم المواسم الثلاثة الماضية وضغط المباريات المتتالي، الذي ترتب عليه إصابة العديد من اللاعبين.

كما أن الموسم الكروي المحلي سوف تنتهي فعالياته يوم 15 يوليو القادم، فيما تبدأ منافسات البطولة العربية يوم 20 من نفس الشهر وتنتهي في الخامس من أغسطس المقبل، وبالتالي لن يحصل لاعبو الأهلي على أي فترات راحة بين الموسمين، ولن يتمكن الجهاز الفني من إقامة فترة إعداد للموسم الجديد الذي ينطلق في الأول من سبتمبر تقريبًا، وهو ما يؤدي إلى المزيد من الإصابات بين عناصر الفريق.

لذا يعتذر النادي عن عدم المشاركة في البطولة العربية، وهو يؤكد على تقديره الكامل للدعوة التي تلقاها من الاتحاد العربي بهذا الخصوص.

ويشارك الزمالك في البطولة العربية بصفته بطل الدوري المصري، كما يشارك طلائع الجيش بعد حصوله على دعوة رسمية.

البطولة العربية الأهلي
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