كرة طائرة - ثلاثي من الأهلي يتوج بجوائز فردية في البطولة العربية.. بينهم أفضل لاعب

الخميس، 02 مارس 2023 - 22:07

كتب : FilGoal

أحمد سعيد - الأهلي ضد الزمالك كرة طائرة

نجح ثلاثة لاعبين من فريق رجال الأهلي للكرة الطائرة في حصد جوائز فردية من البطولة العربية للأندية.

وكان الأهلي قد توج بلقب البطولة العربية على حساب النصر البحريني بثلاثة أشواط دون مقابل.

وبات الأهلي أكثر الفرق تتويجا بالبطولة العربية بعد حصد لقبه الثامن وفض الشراكة مع الصفاقسي التونسي.

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وجاء تتويج ثلاثي الأهلي بالألقاب الفردية كالآتي:

- أحمد سعيد أفضل لاعب في البطولة

- أحمد صلاح أفضل ضارب (مركز 2)

- محمد عادل أفضل سنتر بلوك (مركز 3)

وبلغ الأهلي نهائي البطولة العربية عشر مرات في تاريخه ولم يخسر سوى لقبين عامي 96 و2009.

بينما توج المارد الأحمر باللقب أعوام 87 و2001 و2002 و2005 و2006 و2010 و2020 و2023.

رقم مميز لـ صلاح

حقق أحمد صلاح أسطورة الكرة الطائرة المصرية رقما مميزا بعد حصد لقب البطولة العربية للمرة السابعة في تاريخه.

وتوج صلاح باللقب ست مرات بقميص الأهلي، بينما حقق اللقب مرة واحدة بقميص الهلال السعودي في 2011.

ويتساوى صلاح بذلك الرقم مع نادي الصفاقسي الذي حصد 7 ألقاب ويعتبر ثاني أكثر الفرق تتويجا بفارق لقب وحيد عن الأهلي.

ورفع صلاح رصيده إلى 36 بطولة بقميص فريق الأهلي.

وحصد صلاح لقب الدوري 11 مرة وكأس مصر 11 مرة كما حقق لقب السوبر المصري الوحيد.

وعلى المستوى الدولي حصد صلاح سبعة ألقاب من دوري أبطال إفريقيا مقابل ستة ألقاب من البطولة العربية للأندية.

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