الدوري السعودي - الهلال يفرط في نقطتين في الدقيقة +99 أمام الوحدة

فرط الهلال في نقطتين ثمينتين بالتعادل مع الوحدة بنتيجة 3-3 على ملعب الملك عبد العزيز في الجولة 19 من الدوري السعودي.

ويمتلك الهلال 3 مباريات مؤجلة بعد مشاركته في كأس العالم للأندية بالمغرب والتي حل بها ثانيا، ثم خوض منافسات الأدوار الإقصائية من دوري أبطال آسيا والتي حسمها بتأهله للنهائي في قطر.

ويمتلك الهلال 3 مباريات مؤجلة عن بقية منافسيه.

والتعادل جعل رصيد الفريق عند 33 نقطة في المركز الرابع.

بينما أصبح رصيد الوحدة 20 نقطة بفارق 4 نقاط عن مراكز الهبوط.

6 أهداف في الشرائع ⚽️ 🎥 شاهد أهداف مباراة #الوحدة_الهلال⤵️#SSC pic.twitter.com/Nrx3VYVt51 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 2, 2023

الهلال تقدم مبكرا عن طريق ميشايل في الدقيقة الثانية.

وسجل أوسكار دوارتي التعادل في الدقيقة 24.

وتقدم الهلال في الدقيقة 51 مجددا عن طريق أوديون إيجالو.

هدف النيجيري جعله في المركز الخامس بترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 9 أهداف وبفارق 4 أهداف عن البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب النصر.

ومن ثم سجل أنسيليمو التعادل بعد 6 دقائق لأصحاب الأرض.

الإثارة تواصلت في الثواني الأخيرة من اللقاء، فسجل سعود عبد الحميد هدف الهلال الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع.

لكن خطف سلطان السوادي نقطة تعادل قاتلة في الدقيقة التاسعة من الوقت بدلا من الضائع.

تعادل هو السادس للهلال الموسم الجاري في الدوري السعودي كثاني أكثر فريق يحقق تعادلات في المسابقة بعد ضمك بـ 7 تعادلات.