أمم إفريقيا للشباب - نيجيريا إلى نصف النهائي بهدف عكسي في طريق جنوب السودان

تغلب منتخب نيجيريا على أوغندا بهدف دون رد في ربع نهائي كأس امم إفريقيا للشباب تحت 20 عاما.

سجل صدام جوما لاعب أوغندا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 30 عن طريق الخطأ في شباكه.

كما تغلب منتخب السنغال على بنين بهدف بنفس النتيجة.

بذلك يتأهل منتخب نيجيريا لمواجهة الفائز من جامبيا وجنوب السودان في نصف النهائي.

فيما يلعب منتخب السنغال مع الفائز من الكونغو وتونس في المباراة الأخرى من المربع الذهبي.

وتقام مباراتا ربع النهائي المتبقيتين غدا الجمعة 3 مارس، حيث يلعب منتخبا جامبيا وجنوب السودان في الرابعة عصرا، ويلعب الكونغو وتونس في السابعة مساء.

ويقام نصف النهائي في السادس من مارس، بينما تلعب المباراة النهائية في الحادي عشر من الشهر ذاته.