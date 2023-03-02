كرة طائرة - قبل الجولة الختامية.. سيدات الأهلي والزمالك دون خسارة في قبل نهائي الدوري

الخميس، 02 مارس 2023 - 21:49

كتب : محمد سمير

سيدات طائرة الزمالك

واصل فريقا سيدات الأهلي والزمالك انتصاراتهما في مرحلة الدور قبل النهائي من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتختتم منافسات الدور قبل النهائي غدا الجمعة بمواجهة القمة بين الأهلي والزمالك في الثامنة والنصف مساء على صالة استاد القاهرة.

وتأهل ثمانية فرق إلى الدور قبل النهائي من بطولة دوري السيدات وهم أندية الأهلي والزمالك وسبورتنج والصيد ووادي دجلة وسموحة والزهور والشمس.

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وتقام مباريات تلك المرحلة من دوري يقام من دور واحد لتحديد مراكز الفرق.

وكان الأهلي قد تغلب على وادي دجلة اليوم الخميس بثلاثة أشواط دون مقابل.

أما الزمالك فحافظ على العلامة الكاملة بعد الفوز على الشمس بثلاثة أشواط دون مقابل.

ويتم ترتيب الأندية الثمانية المشاركة في قبل النهائي قبل المرحلة الختامية من المنافسة.

إذ أنه بعد ذلك ستقام مرحلة تحديد البطل حيث يلتقي الأول مع الثامن، والثاني مع السابع، والثالث مع السادس، والرابع مع الخامس بنظام خروج المغلوب حتى النهائي.

وينفرد الزمالك بصدارة جدول الترتيب قبل المواجهة الختامية بتحقيق 18 نقطة من ستة انتصارات لا يشملها أي فوز بنتيجة 3-2.

أما الأهلي فيأتي في المركز الثاني برصيد 16 نقطة من ستة انتصارات أيضا ولكن حقق الأهلي الفوز مرتين بنتيجة 3-2 وهو ما يعني حصد نقطتين فقط من المباراة وليس 3.

ويتم ترتيب الفرق بناء على الأكثر فوزا أولا ثم اللجوء للنقاط في حال التعادل في الانتصارات.

ويتصدر الفائز من مواجهة سيدات الأهلي والزمالك غدا جدول الترتيب قبل المرحلة الختامية.

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